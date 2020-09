DPA/Bernd Wüstneck Video: Brandenburg aktuell | 03.09.2020 | Ludger Smolka | Bild: DPA/Bernd Wüstneck

Diplomatische Krise mit Russland - Woidke sieht keinen Grund für Stopp von Nord Stream 2

03.09.20 | 22:22 Uhr

Seit die Kanzlerin sich zur Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny geäußert hat, ist der Bau der Nord Stream 2 wieder in der Kritik. Ab Herbst soll die Pipeline russisches Gas nach Brandenburg liefern. Dessen Ministerpräsident steht zu dem Projekt.



Die Vergiftung des russischen Kreml-Kritikers und Oppositionspolitikers Alexej Nawalny sollte nach den Worten des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) nicht zu einem Stopp der umstrittenen Erdgas-Leitung Nord Stream 2 führen. Zwar verurteile er aufs Schärfste, was in Russland vor sich gehe, sagte Woidke dem "Handelsblatt". "Gleichzeitig dürfen wir uns aber nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen." Das Projekt sei für die Energieversorgung in Deutschland und Europa wichtig, da in Zukunft mehr Strom und eine sichere Wärmeversorgung gebraucht werde. Dass verflüssigtes Erdgas (LNG) aus den USA eine Alternative sei, bezweifelte Woidke eigenen Worten zufolge aus Klima- und Umweltschutzgründen. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (ebenfalls SPD) sagte dem rbb am Donnerstag, er glaube nicht, dass man den Anschlag auf Nawalny vom Verhältnis von Deutschland zu Russland "isoliert betrachten" könne. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe am Mittwoch deutlich gemacht, dass zwischen beiden Ländern eine Krisensituation bestehe. "Sie und der Außenminister [...] sollten das erste Recht haben, dies zu interpretieren und auch entsprechende Maßnahmen abzuleiten", so Steinbach im Gespräch mit Brandenburg aktuell.

Grüne sind gegen Nordstream 2

Die Grünen, Koalitionspartner der SPD, befürworten dagegen klar einen Stopp des Projekts. "Deutschland hat sich ja immer sehr deutlich dazu geäußert, was Herr Trump zu der Pipeline gesagt hat. Wir haben jetzt eine andere Situation. Wir haben über Jahrzehnte hinweg Menschenrechtsverletzungen in Russland - und das braucht eine deutliche Antwort", sagte Heiner Klemp, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag, am Donnerstag dem rbb. Angela Merkel hat dagegen den Willen der Bundesregierung zur Fortsetzung und Vollendung des Baus der umstrittenen Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland bekräftigt. Am Mittwoch hatte sie von einem "versuchten Giftmord" an Nawalny gesprochen.

Durch die Ostsee und dann 480 Kilometer bis Tschechien

Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg von Schönfeld bis Großthiemig die Rohre der Europäischen Gas-Anbindungsleitung, kurz Eugal, verlegt. Das ist eine 480 Kilometer lange Pipeline, die in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) an Nord Stream 2 angeschlossen werden soll. Von dort soll dann russisches Erdgas bis Tschechien weitergeleitet werden. Schon im Herbst sollen Nord Stream 2 und Eugal in Betrieb gehen - eigentlich. Erdgas aus Russland wird momentan hauptsächlich auf drei Wegen nach Deutschland transportertiert: Über die Pipeline Druschba, die durch die Ukraine verläuft und in Schwedt endet, die Jamal-Europa-Pipeline, die durch Belarus führt sowie über Nord Stream 1. Diese umgeht die osteuropäischen Nicht-EU-Länder, Nord Stream 2 verläuft parallel zu ihr.

Die sogenannte Eugal verläuft von Schönfeld bis Großthiemig in Brandenburger Boden. | Bild: rbb/Inforadio/Th.Rautenberg

EU droht Russland in gemeinsamer Erklärung

Die Vergiftung Nawalnys hat die Debatte um zusätzliche Sanktionen gegen Russland aufs Neue entfacht. Besonders die Pipeline Nord Stream 2 steht dabei im Fokus. Sie missfällt dem US-Präsidenten Donald Trump. Der kritisiert, dass sich die Europäer aus Sicht der USA zu abhängig machen würden von russischem Gas. Er verhängte Sanktionen. Die EU drohte Russland am Donnerstagabend offen: In einer Erklärung heißt es, die Europäische Union rufe zu einer gemeinsamen internationalen Reaktion auf und behalte sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehörten auch Sanktionen. "Die russische Regierung muss alles dafür tun, um dieses Verbrechen gründlich in aller Transparenz aufzuklären und um die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen", steht in der vom EU-Außenbeauftragten Josep Borrell im Namen der Mitgliedstaaten veröffentlichten Erklärung. Ein Spezial-Labor der Bundeswehr hatte nach Angaben vom Mittwoch festgestellt, dass Alexej Nawalny offenbar mit einer Nowitschok-Substanz vergiftet wurde - Kampfstoffe, die zur Sowjetzeiten erfunden wurden und heute verboten sind [Mehr zu diesem Gift bei den Kollegen von tagesschau.de]. Der russische Chemiker Wladimir Ugljow, Mitentwickler der Nowitschok-Gifte, sagte dem "Spiegel" am Donnerstag, er vertraue den deutschen Spezialisten hundertprozentig. Diese hätten große Erfahrung und seien es gewesen, die als Erste chemische Kampfstoffe wie Sarin entdeckt hätten [spiegel.de]. Nawalny war nach einem Flug innerhalb Russlands ins Koma gefallen und später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt worden.

