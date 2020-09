Woidke eröffnet vierwöchige Einheitsfeier in Potsdam

Rund einen Monat vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hat in Potsdam die Freiluftausstellung "Einheits-Expo" begonnen. Unter dem Motto "Wir miteinander" eröffnete Brandenburgs Ministerpräsident Woidke die einmonatige Schau.

"Wir hatten uns das Fest ganz anders vorgestellt", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) als amtierender Bundesratspräsident. "Nun können die Besucher an einem Tag alle 16 Bundesländer besuchen. Angesichts der Pandemie haben wir aus der Corona-Not eine Einheits-Tugend gemacht."

Das Motto der Feier lautet "30 Jahre - 30 Tage - 30 x Deutschland". Auf einer 3,5 Kilometer langen Strecke durch die Stadt - vom Luisenplatz bis zum Landtag - präsentieren sich die 16 Bundesländer und andere Institutionen bis 4. Oktober in gläsernen Ausstellungspavillons. Die Feierlichkeiten zum 3. Oktober werden dieses Jahr in Potsdam ausgetragen, weil Brandenburg den Vorsitz im Bundesrat innehat.

Für die Freiluft-Schau waren nahe dem Hauptbahnhof 30 Glaskästen in der Größe eines kleinen Wohnzimmers aufgebaut worden. Dort präsentieren sich bei der Ausstellung die 16 Bundesländer, aber auch Staatsorgane wie das Bundesverfassungsgericht, der Bundesrat oder die Bundeswehr.

Mecklenburg-Vorpommern hat einen Strandkorb und ein Boot in seinen Kasten gestellt, Thüringen will mit Pflanzen auf die bevorstehende Bundesgartenschau in Erfurt aufmerksam machen. Das Gastgeberland Brandenburg wirbt unter anderem mit Angelutensilien für sich. Rheinland-Pfalz hat eine Installation aufgebaut. Von der Decke des Glaskastens hängt kopfüber das Bild eines Tisches und zweier Stühle, erklärt Thomas Braune.

Mitten in der Stadt wird in einem Kanal eine riesige Deutschland-Fahne mit langen Bändern gezeigt, in der Mitte ist ein vier Meter hohes beleuchtetes Herz zu sehen. 22 Infoboxen lotsen durch die City und zeigen wichtige Ereignisse aus 30 Jahren.