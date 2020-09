Im Streit um die Pop-Up-Radwege will das Oberverwaltungsgericht Berlin in der zweiten Oktoberhälfte eine Entscheidung fällen. Das bestätigte die Verkehrsverwaltung dem rbb.

Die AfD hatte gegen die Radwege geklagt und nach einem ersten Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin einen Vollstreckungsantrag gestellt. Der sollte erreichen, dass die Pop-Up-Radwege unverzüglich abgebaut werden sollten. Gegen das Urteil hatte die Verkehrsverwaltung beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt. Das will sich nun in der ersten Oktoberhälfte mit den Pop-Up-Radwegen befassen.



Das Verwaltungsgericht kündigte laut Verkehrsverwaltung an, die Entscheidung des OVG abzuwarten. Damit können die acht Pop-Up-Radwege vorerst bleiben, so ein Sprecher der Verkehrsverwaltung gegenüber dem rbb.