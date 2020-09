Anja Leist-Villis: Ich finde, das ist eine gute Nachricht. Es zeigt, dass anderssprachige Eltern in Deutschland selbstbewusst mit ihren Sprachen umgehen - und das kommt allen zugute: ihnen selbst, die sie mit ihren Kindern in derjenigen Sprache sprechen, die sie am besten beherrschen, den Kindern, die von klein auf mehrere Sprachen erwerben - denn in der Kita spätestens kommt das Deutsche ja hinzu - und auch der Gesellschaft, denn Mehrsprachigkeit ist ein wertvolles Gut.

Die gesamte Entwicklung eines Kindes in den ersten Lebensjahren ist unmittelbar mit der Sprache verbunden, die es in der Zeit erwirbt – daher ist diese Sprache Basis für seine weitere – auch sprachliche – Entwicklung. Die deutsche Sprache kann also nicht auf Kosten, sondern nur in Kombination mit der Erstsprache des Kindes gut erworben werden - eine Erkenntnis, die wissenschaftlich bei Weitem nicht neu ist, sich im deutschen Bildungssystem aber kaum durchsetzt.

Dahinter steckt die Idee: je mehr Deutsch, desto besser für den Erwerb der deutschen Sprache. Und tatsächlich ist es gut, wenn Kinder so früh wie möglich Kontakt zu Sprachen bekommen, die für sie in ihrem Leben wichtig sind. Aber: Wächst ein Kind mit einer anderen Sprache auf, ist diese nicht etwa hinderlich beim Erwerb der deutschen Sprache. Im Gegenteil: Ein Kind hört seine erste Sprache - beziehungsweise, wenn es von Geburt an mehrsprachig aufwächst: seine ersten Sprachen - schon im Mutterleib. In ihr macht es erste Erfahrungen mit Kommunikation, lernt, erste Gegenstände zu benennen, geht erste Beziehungen ein.

Je nach Sprache erleben sie in ihrem Alltag jedoch oft Nachteile, nämlich dann, wenn ihre Sprachen in der deutschen Gesellschaft ein eher geringes Prestige haben: Sie werden oft direkt ("Kannst Du auch richtig Deutsch?") oder indirekt ("Das Kind ist sicher überfordert.") mit Vorurteilen konfrontiert. Auch bei Eintritt in die deutsche Kita machen sie leider immer noch häufig die Erfahrung, dass ihre nichtd-eutsche Sprache dort keine Rolle spielt oder sogar unerwünscht ist.

Auf was müssen Eltern bei der bilingualen Erziehung ihrer Kinder achten?

Grundsätzlich gilt: von Geburt an viel mit den Kindern sprechen, sich Zeit für Gespräche nehmen, den Kindern Spaß an Sprache vermitteln. Und das in derjenigen Sprache, die die Eltern selbst am besten beherrschen, in der sie sich – auch emotional – zu Hause fühlen. Eigentlich ganz selbstverständlich. Welche Mutter möchte schon mit ihrem Kind eine Sprache sprechen, in der sie selbst an ihre Grenzen stößt? Oder, für die deutschen Skeptiker formuliert: Würden Sie als deutschsprachiger Vater, der seit drei Jahren in Frankreich lebt, mit ihrem Kind Französisch sprechen? Wohl kaum.

Mehrsprachig erziehende Eltern sollten ihr eigenes Sprachverhalten immer wieder reflektieren: So kann es sein, dass eine griechischsprachige Mutter mit ihrem Kind, seitdem dieses in die Kita geht, zunehmend Deutsch spricht - eben weil das Kind nun diese Sprache als dominant erlebt und seinerseits mit der Mutter Deutsch spricht. Diese Mutter sollte sich fragen: Ist das okay für mich? Ich bin ja selbst zweisprachig und möchte auch beide Sprachen mit meinem Kind sprechen. Oder ist das eigentlich nicht das, was ich möchte? Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, bewusst ausschließlich Griechisch mit meinem Kind zu sprechen, damit diese Sprache in seinem und meinem Leben in Deutschland nicht zunehmend in den Hintergrund tritt. Eltern sollten also ihre Spracherziehung und auch ihre Erwartung daran von Zeit zu Zeit bewusst hinterfragen.



Vor allem aber sollten sie eines: gelassen bleiben, weder sich, noch ihre Kinder unter Druck setzen und nicht an zu starren Regeln festhalten. Mehrsprachigkeit ist etwas Dynamisches, Lebendiges und als solches sollten Eltern sie annehmen.