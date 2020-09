Die Umweltschützer der Gruppe Extinction Rebellion planen erneut eine Aktionswoche in Berlin. Ab dem 5. Oktober sei man wieder in Berlin aktiv und kehre damit zu Großaktionen zurück, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Auf ihrer Internetseite kündigte Extinction Rebellion Proteste gegen die Umweltpolitik vom 5. bis 10. Oktober an. Details sollen Ende September bekannt gegeben werden.