Radfahrer demonstrieren für mehr Pop-up-Radwege in Berlin

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hatte vor allem Familien eingeladen, um auf die besonders unsichere Verkehrssituation für radfahrende Kinder aufmerksam zu machen. In der Corona-Krise seien viele Menschen aufs Rad umgestiegen. Alleine im Juli habe Berlin mehr als 2,3 Millionen Radfahrende gezählt, so der ADFC.

Hunderte Fahrradfahrer haben in Berlin für mehr Pop-Up-Radwege in der Hauptstadt demonstriert. Die etwa 37 Kilometer lange Kreisfahrt rund um das Stadtzentrum führte die Radfahrer vom Potsdamer Platz durch Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Wedding, Charlottenburg und zurück zum Potsdamer Platz.

Die Senatsverwaltung von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) hatte die gelb markierten Radwege in der Corona-Krise in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf einrichten lassen. Das Ziel war den Angaben zufolge, den öffentlichen Nahverkehr zu entlasten und damit das Ansteckungsrisiko in Bahnen und Bussen zu senken.

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Pop-up-Radwege Anfang September für rechtswidrig erklärt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Senatsverwaltung für Verkehr hat beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde dagegen eingelegt.