Teuteberg will erneut in den Bundestag ziehen

Die aus dem Amt gedrängte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg will sich weiter in der Bundespolitik engagieren. Sie werde sich abermals um die Spitzenkandidatur der brandenburgischen FDP bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr bewerben, sagte Teuteberg am Samstag vor dem Bundesparteitag ihrer Partei in Berlin.