Wenn der BER am 31. Oktober eröffnet, sollen jeweils 300 Taxen aus Berlin und 300 aus Brandenburg den Flughafen bedienen. Berlin und der Landkreis Dahme-Spreewald gehen davon aus, dass damit die aktuelle Nachfrage am BER gedeckt werden kann.

Sollten mehr Taxis nötig sein, sollen sie aufgestockt und zu gleichen Teilen auf Berliner und Brandenburger Taxen verteilt werden. Maximal soll jedes Land 550 Taxis zum BER schicken dürfen. Sollten mehr nötig werden, sollen sich Berlin und Brandenburg neu abstimmen.

Die Taxifahrten sollen so viel kosten, wie es der Taxitarif in Berlin beziehungsweise in Dahme-Spreewald vorschreibt. Möglichst schnell wollen Berlin und der Landkreis aber einen einheitlichen Flughafentaxitarif vereinbaren. Dieser würde dann einheitlich für alle Taxen gelten, die am BER Fahrgäste aufnehmen.