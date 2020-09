Die Siedlung Hubertus will nicht umgesiedelt werden

Fluglärm am BER

In fünf Wochen soll der Flughafen BER eröffnen. Für die Menschen, die im Schatten des Airports leben, dürfte es dann unerträglich laut werden. In Selchow zum Beispiel oder in der kleinen Siedlung Hubertus. Doch einem Umzug stehen die meisten skeptisch gegenüber. Von Stefanie Brockhausen