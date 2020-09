Bild: imago images/Martin Müller

Berliner Autobahn 115 wird gesperrt - "Fridays for Future" ruft zu Fahrraddemo über Avus auf

18.09.20 | 08:07 Uhr

Für eine "klimagerechte Verkehrswende" haben "Fridays for Future" und Verdi zu einer gemeinsamen Aktion in Berlin aufgerufen. Eine Fahrraddemo soll am Freitagnachmittag vom Wannsee bis in die Innenstadt führen - unter anderem über die Autobahn.

Die Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" (FFF) und die Gewerkschaft Verdi wollen am Freitag bundesweit gemeinsam für eine Stärkung des Nahverkehrs demonstrieren. Die Organisationen fordern in ihren Demonstrationsaufrufen eine "klimagerechte Verkehrswende". Eine Fahrraddemo von FFF soll in Berlin am Nachmittag von Wannsee über die Stadtautobahn Avus zunächst nach Charlottenburg und dann weiter bis zum Brandenburger Tor fahren. Die Avus wird während der Demonstration in beide Richtungen zwischen dem Kreuz Zehlendorf und dem Dreieck Funkturm gesperrt, es muss mit langen Staus gerechnet werden. Die Demonstration soll um 14:30 Uhr an der S-Bahnstation Wannsee starten und um 16 Uhr am Hammerskjöldplatz am Messegelände für eine Zwischenkundgebung halten. Von dort aus führt die Route laut Verkehrsinformationszentrale Berlin unter anderem über die Masurenallee, Kaiserdamm, Bülowstraße, Potsdamer Straße, Friedrichstraße und Unter den Linden bis zum Brandenburger Tor. Für 18:30 Uhr ist dort die Abschlusskundgebung geplant.



FFF: Klimafreundlich mobil sein nur mit pünktlichem ÖPNV

Die Klimaschutzbewegung will mit den bundesweiten Demonstrationen die Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde für die bundesweit 87.000 Beschäftigten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) unterstützen. Eine Liste im Internet nannte am Donnerstagmittag 29 Orte, an denen Aktionen gemeinsam mit ÖPNV-Beschäftigten geplant sind - unter anderem in Berlin, Köln, Hamburg und München.

"Nur wenn Busse und Bahnen überall regelmäßig und pünktlich kommen, können alle Menschen, Alt und Jung, in der Stadt und auf dem Land, klimafreundlich mobil sein", teilte "Fridays for Future" mit. Eine gerechte Verkehrswende gebe es zudem nur mit guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten im ÖPNV. "Nur wenn die Busfahrerinnen gut bezahlt werden, wirkliche Pausen haben und nicht unter Dauerstress leiden, möchten in Zukunft Menschen weiterhin im ÖPNV beschäftigt sein", hieß es weiter. Deshalb unterstütze man die Beschäftigten in den Tarifauseinandersetzungen. FFF will mit den Aktionen am Freitag aber auch für den globalen Klimastreik am 25. September werben.