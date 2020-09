Die massiven Computerprobleme in allen Berliner Gerichten sind behoben. Eine Sprecherin des IT-Dienstleistungszentrums teilte auf rbb-Anfrage am Donnerstag mit, dass alle Computer wieder stabil laufen.

Eine 40-köpfige Task Force des IT-Zentrums habe es über Nacht geschafft, das System wieder zu stabilisieren. Fehlermeldungen liegen seit dem Morgen keine mehr vor, so eine Sprecherin des Zentrums. Zuvor waren PCs in allen Berliner Amtsgerichten, dem Landgericht und dem Kammergericht abgestürzt oder wurden vom Netzwerk getrennt, die ordentliche Gerichtsbarkeit in der Hauptstadt war damit mehrere Tage nur eingeschränkt arbeitsfähig.

Wo das Problem lag, konnte bisher noch nicht geklärt werden, man stehe im Kontakt mit mehreren Herstellerfirmen, so das IT-Dienstleistungszentrum. Hinweise auf einen Hackerangriff, wie vor einem Jahr beim Berliner Kammergericht, gebe es nicht.