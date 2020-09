Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Abgeordnetenhauswahl 2021 - SPD Neukölln stellt Giffey für Berlin-Wahl auf

16.09.20 | 14:02 Uhr

Franziska Giffey möchte in die Berliner Landespolitik zurückkehren - ein erster Schritt ist jetzt getan. Die SPD Neukölln nominierte sie für die Abgeordnetenhauswahl 2021. Giffey könnte für die SPD aber noch bedeutsamer werden.



Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will zurück in die Berliner Landespolitik und sich darum für die SPD um einen Platz im Abgeordnetenhaus beworben. Die SPD Neukölln habe sie als Kandidatin für die Wahl im Herbst 2021 nominiert, teilte die 42-Jährige am Dienstagabend auf Facebook mit.



"Als ehemalige Kreisvorsitzende der SPD Neukölln, Bezirksbildungsstadträtin und Bezirksbürgermeisterin und heutige Bundesfamilienministerin habe ich mich entschieden, wieder in die Landespolitik zurückzukehren." Sie wolle in und für Berlin Politik machen und Gutes für die Stadt bewegen. Zuvor hatte der "Berliner Kurier" (Mittwoch) darüber berichtet.

Giffey könnte Spitzenkandidatin werden

Auf dem SPD-Parteitag am 31. Oktober sollen Giffey und Berlins Fraktionschef Raed Saleh zur neuen Doppelspitze des Landesverbands gewählt werden. Am 19. Dezember will die Berliner SPD dann ihren Spitzenkandidaten beziehungsweise ihre Spitzenkandidatin bestimmen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass es auf Giffey hinausläuft. Der Regierende Bürgermeister und jetzige Landesvorsitzende Michael Müller hat angekündigt, dass er sich 2021 im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf um ein Bundestagsmandat bewerben will. Er hatte schon im Januar angekündigt, nicht mehr für den Landesvorsitz zu kandidieren - zugunsten von Giffey und Saleh.



Für viele in der Berliner SPD gilt Giffey als Hoffnungsträgerin. Sie soll der Partei Aufschwung in der Wählergunst bringen, in Umfragen liegen die Sozialdemokraten schon lange nicht mehr vorn.

Seit geraumer Zeit lässt sich die Ministerin, die von der SPD 2018 nicht zuletzt aufgrund ihrer Brandenburger und damit ostdeutschen Herkunft ins Bundeskabinett geschickt wurde, wieder öfter bei Terminen in der Hauptstadt sehen: Mal besuchte sie zusammen mit SPD-Fraktionschef Raed Saleh das Spandauer BWM-Motorradwerk, mal ruderten die beiden über den Müggelsee, mal schaute Giffey bei Berliner Polizeischülern vorbei.



Auf Facebook kündigte Giffey an, wo sie ihre Schwerpunkte in der Landespolitik sieht: Der Wohnungsbau und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, insbesondere der U-Bahnen, gehört dazu; der Einsatz für gute Kitas und Schulen, für eine funktionierende und soziale Stadt sowie für Sicherheit und Ordnung. "Damit die Stadt lebenswert bleibt und nicht das Recht des Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts", wie die SPD-Politikerin erklärte.



Sie wolle im nächsten Jahr im Wahlkreis Rudow antreten, der zum Bezirk Neukölln gehört. "Rudow ist der Ort, an dem ich als Elfjährige 1989 erstmals nach dem Berliner Mauerfall westdeutschen Boden betreten habe", erzählte die SPD-Politikerin auf Facebook. "Ich weiß noch, wie ich mit meinen Eltern das erste Mal mit der U7 zu Karstadt am Hermannplatz gefahren bin."Damals hätte sie sich nicht träumen lassen, dass sie sich einmal als Bezirksbürgermeisterin für die Verlängerung der U7 bis zum Flughafen Schönefeld einsetzen würde. Das werde sie auch künftig tun. "Denn: Ein Hauptstadtflughafen braucht auch eine Hauptstadtanbindung." Der U-Bahn-Ausbau gehört allerdings zu den großen Streitthemen in Berlin - einig ist sich da nicht einmal die rot-rot-grüne Regierungskoalition.

