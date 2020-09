Erneut haben Beschäftigte von Charité und Vivantes am Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Am Vormittag kamen zu einer Verdi-Kundgebung am Roten Rathaus etwa 300 Mitarbeiter zusammen. Durch einen Warnstreik hatte es schon am Vortag Einschränkungen in den Kliniken gegeben.