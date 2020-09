dpa/Petros Giannakouris Audio: rbb 88.8 | 14.09.2020 | Michael Ernst | Bild: dpa/Petros Giannakouris

Streit über Aufnahme zwischen Berlin und Bund - Innensenator Geisel fliegt zu Gesprächen über Moria-Flüchtlinge nach Athen

14.09.20 | 08:37 Uhr

Im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem zerstörten Lager Moria auf Lesbos prescht Berlin erneut vor: Innensenator Geisel fliegt am Montag nach Athen, um sich über die Möglichkeit eines landeseigenen Aufnahmeprogramms zu informieren.



Berlins Innensenator Andreas Geisel reist am Montagnachmittag nach Athen. Er will dort nach Angaben seines Sprechers ausloten, welche Möglichkeiten es gibt, über ein Berliner Landesprogramm Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Dazu will sich der SPD-Politiker am Dienstag mit griechischen Behörden, dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sowie Flüchtlings- und Migrationsorganisationen treffen. Geisel fliegt dann am Mittwoch zurück nach Berlin.



Berlin will Flüchtlinge aufnehmen - Seehofer blockiert

Der Berliner Senat hat in der Vergangenheit mehrfach seine Bereitschaft erklärt, 300 Flüchtlinge aus überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln nach Berlin zu holen und einen Flüchtlingsgipfel gefordert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat einen solchen Alleingang bisher abgelehnt, was die Berliner Landesregierung wiederholt scharf kritisierte.



Seehofers Ankündigung, 100 bis 150 Geflüchtete aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria in Deutschland aufzunehmen, hält der Senat für unzureichend. Geisel nannte Seehofers Entscheidung "beschämend": "Ich habe immer gesagt: Deutschland kann mehr", sagte der SPD-Politiker am vergangenen Freitag. "Wer kann, muss helfen. Und wir können." Es sei unabdingbar, dass Deutschland seine EU-Präsidentschaft nutze, um endlich zu einer europäischen Lösung in der Flüchtlingspolitik zu kommen. "Es liegt in unserer Verantwortung." Bereits zuvor hatte er der Deutschen Presse-Agentur gesagt, mit Blick auf das Leid der Menschen in Moria seien die von Seehofer genannten Zahlen beschämend gering.

SPD fordert Zusage von der Union

In der schwarz-roten Regierungskoalition auf Bundesebene macht die SPD derweil Druck auf die Union. SPD-Chefin Saskia Esken fordert bereits für diesen Montag eine Zusage der Union, mehrere tausend Menschen aus Moria nach Deutschland zu holen. Es müsse "ein hoher vierstelliger Betrag" sein, sagte sie am Sonntagabend im ZDF, ohne jedoch eine konkrete Zahl zu nennen. "Wenn jetzt die CDU/CSU ihre Blockade nicht aufgibt, dann müssen wir über andere Schritte nachdenken." Aus Sicht von CSU-Chef Markus Söder sollte die Bundesregierung den Anteil der Aufzunehmenden "nochmal substanziell aufstocken". Es sei "für Deutschland machbar, da noch einen deutlich höheren Anteil aufzunehmen", sagte er der "Bild", ohne eine Zahl zu nennen.



Die Parteigremien von CDU wie SPD kommen am Vormittag zu turnusmäßigen Beratungen zusammen. Esken plant am Mittag eine Pressekonferenz zusammen mit dem SPD-Kanzlerkandidaten, Finanzminister Olaf Scholz. Der einstige Rivale der linken Parteichefin hatte am Samstag ebenfalls ein stärkeres europäisches Engagement gefordert, aber zurückhaltender als nun Esken lediglich eine deutsche "Bereitschaft (verlangt), in größerem Umfang weitere Flüchtlinge aufzunehmen".



CDU fürchtet Wiederholung der "Fehler von 2015"

Viele in der Union fürchten bei der Aufnahme einer größeren Zahl von Menschen ein Signal mit Sogwirkung: Je mehr aufgenommen würden, desto mehr kämen nach oder würden überhaupt erst zur Flucht animiert. Ein Alleingang Deutschlands wäre "völlig falsch", sagte Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) der "Welt". "Wenn in Europa der Eindruck entstünde, dass Deutschland dazu bereit ist, im Krisenfall allein zu handeln, dann können wir für die Zukunft eine gemeinsame europäische Lösung bei der Migrationsfrage vergessen." Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, sagte in der ARD-Sendung "Anne Will": "Wir dürfen die Fehler von 2015 nicht wiederholen." Auf der Insel Lesbos waren am Wochenende 300 der 12.000 Migranten in ein neu errichtetes Ersatz-Zeltlager eingezogen, nachdem das Lager Moria wohl durch Brandstiftung in der vergangenen Woche zerstört worden war. Radikale Migranten versuchten, andere vom Gang ins neue Lager abzuhalten. Sie wollen aufs Festland gebracht werden, um weiter nach Norden ziehen zu können: "Nach Deutschland", wie Reportern vor Ort gesagt wurde. Tausende Menschen leben auf der Straße, auch Familien mit Kindern - ohne Obdach, Sanitäranlagen und fließendes Wasser. Bei drei Viertel der ehemaligen Moria-Bewohner handelt es sich um Afghanen (77 Prozent), ein weit kleinerer Teil kommt aus Syrien (8 Prozent) und dem Kongo (7 Prozent).