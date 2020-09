Integrationsbeauftragte von neun Bundesländern fordern die Bundesregierung auf, die 12.000 Flüchtlinge aus dem griechischen Lager Moria in Deutschland aufzunehmen. "Es geht um über 12.000 Menschenleben. Und es geht um die Frage: Wofür steht Europa?", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung an das Bundesinnenministerium am Mittwoch, "Städte und Gemeinden in ganz Europa haben diese Fragen klar mit ihrer Bereitschaft, Menschen sofort und unkompliziert aufzunehmen, beantwortet". Derzeit sei ein Warten auf eine gemeinsame europäische Lösung nicht weiterführend.



Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria herrschen katastrophalen Zustände. Tausende Asylsuchende sind obdachlos, haben keinen Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und Lebensmitteln. Die Bundesregierung hatte am Dienstag beschlossen, mehr als 1.500 Menschen aufzunehmen - vor allem unbegleitete Minderjährige, Kranke und Familien. Derweil reiste der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) nach Griechenland. Dort sprach er mit den örtlichen Behörden, Nichtregierungsorganisationen und dem UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Berlin hatte als einer der ersten Bundesländer die Bereitschaft gezeigt, hunderte Flüchtlinge aufzunehmen.