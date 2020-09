Begleitet von Protesten hat der frühere Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz am Montag in Dresden auf einer Demonstration der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung gesprochen.



Unter anderem rief der ehemalige Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzende dort dazu auf, die AfD als die "am wenigsten schlechte Partei" weiter zu unterstützen. "Und mich werden sie auch nicht so schnell los, wie sie sich das vorgestellt haben", sagte Kalbitz mit Blick auf die AfD-Spitze.