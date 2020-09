Kleingärten sind nicht nur grüne Paradiese inmitten der Großstadt – sie sind auch ein Politikum. Noch keine Landesregierung hat sich ohne Not mit Kleingärtnern angelegt. Schon gar nicht in zeitlicher Nähe zu Wahlen. Schon vor 30 Jahren skandierten zehntausende empörte Kleingärtner: "Wer Laubenpieper quält, wird abgewählt!" Die – zumindest gefühlte – Macht von Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern ist bis heute in der Politik gefürchtet.

Kleingärten seien nicht nur aus ökologischen Gründen unverzichtbarer Bestandteil Berlins, sie förderten auch die "Selbstversorgung mit gesundem Obst und Gemüse". Sie seien deshalb "Teil der essbaren Stadt". Die wichtigste Botschaft aber findet sich in Paragraf 1, Satz 1: "Kleingärten sind in ihrem Umfang von 2.900 Hektar gesichert. Dieser Flächenumfang darf nicht unterschritten werden."

Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man auf das blickt, was Fachpolitikerinnen und -politiker aus den Reihen von SPD und Linken als Gesetzentwurf formuliert haben: "Kleingartenflächensicherungsgesetz" haben sie darübergeschrieben – oder kurz: KGFlSiG. Ein Werk, gegliedert in 15 Paragrafen mit einer schwärmerischen Präambel.

Für Wohnungsbau dürfen Parzellen nicht mehr herhalten. Kleingartenflächen seien kein "Bauerwartungsland", heißt es im Text. Aufgegeben werden dürfen Flächen nur noch vereinzelt, etwa für den Bau "sozialer Infrastruktur", also für Schulen, Kitas oder Sportanlagen, nicht aber für Wohnungsbau. Über alle Einzelfälle müsse in jedem Falle das Abgeordnetenhaus entscheiden.

Gleichzeitig sind im Gesetzentwurf auch Erwartungen an die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner formuliert. Sie sollen ihre Gemeinschaftsflächen für die Allgemeinheit öffnen und die Parzellen "ökologisch aufwerten". Dazu gehört auch, dass "übergroße Lauben" zurückgebaut werden müssen. Schaut man in die Begründung des Gesetzestextes, ist auch da jedoch von "Einzelfallprüfungen" die Rede und von einem "Prozess" der insgesamt "bis 2050 abgeschlossen" sein sollte.

In der Senatsumweltverwaltung sieht man "erhebliche verfassungsrechtliche Fragen" und "zahlreiche innere Ungereimtheiten sowie Widersprüche zum Bundesrecht". Lapidar wird festgestellt: "Bisher herrscht hier im Haus die Einschätzung vor, dass eine landesgesetzliche Sicherung zwar wünschenswert, aber nicht möglich ist." Überhaupt seien die meisten Kleingärten ja ohnehin durch den Kleingartenentwicklungsplan geschützt, den das Parlament bis zum Jahresende beschließen will.

Natürlich hat das Kopfschütteln in den Senatsverwaltungen auch mit Befindlichkeiten zu tun: Regierungsapparate mögen es nicht, wenn sich Parlamente dazu aufschwingen, selbst Gesetzestexte zu formulieren. Der traditionelle Weg ist eben andersherum: Die Verwaltungen liefern Entwürfe, die die Regierung beschließt und die erst anschließend vom Parlament beraten werden. Doch selbst wenn man angeknackste Ministerialbeamtenehren mitberücksichtigt, bleibt das Urteil eindeutig: Wenn es überhaupt eine Möglichkeit gibt, Kleingärten per Gesetz zu sichern, muss die Koalition noch erheblich nacharbeiten.

Nicht unwahrscheinlich ist allerdings, dass das Projekt bis zur Wahl 2021 unvollendet bleibt. Die Lust darauf, nach dem Mietendeckel noch schnell ein weiteres rechtlich umstrittenes Gesetz auf den Weg zu bringen, dürfte sich in der rot-rot-grünen Koalition insgesamt in Grenzen halten. Manche sehen deshalb in dem Vorhaben auch nicht mehr als ein wahlkämperisches Signal von SPD und Linken an die Laubenpieper: "Seht her, wir setzen uns für euch ein!" Allzu große Hoffnungen sollten die jedenfalls nicht hegen.