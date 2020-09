Das ruft bei den anwesenden Abgeordneten ein betretenes Schmunzeln hervor. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Wesener erinnert sich an ähnliche Debatten, die schon vor Jahren zu diesen Themen geführt wurden. Er glaubt, dass die Bemühungen der Zivilgesellschaft nun endlich Früchte tragen. "Wir brauchen den Druck, der da seit vielen Jahren gemacht wird und der auch weiter benötigt wird, wenn wir die ganz dicken Bretter in dieser Gesellschaft bohren wollen." Für die bildungspolitische Sprecherin der SPD, Maja Lasić, ist klar: Ein dickes Brett sind zum Beispiel Lehrpläne an Berliner Schulen. Die Bildungsverwaltung antwortete ihr kürzlich auf eine Anfrage, dass sich 16 Prozent der Schülerinnen und Schüler durch das Lehrmaterial diskriminiert fühlen. "Da müssen wir ran", so Lasić.