Martina Berlin Freitag, 25.09.2020 | 11:16 Uhr

Ich versteh nicht warum jemand die AfD wählt. Mal abgesehen von all dem Widerlichen was sie sagt tut und wofür sie steht. Solange man es von sich selbst weg als "Politik" versteht die irgendwie angeblich so sein muss. Weil man sich selbst ja nicht für den Geflüchteten hält. Den es zurückzuweisen, bürokratisch zu drangsalieren und mit allerlei Negativ-Pauschal-Urteilen zu belegen gilt.



Ich würde doch niemals meinen Nachbarn in eine Vertretung wählen, ihn auch noch finanziell satt ausstatten, den ich doch schon als den schlechten Nachbarn kenne. Prozesshanselt er so lange gegen mich herum, bis ich meinen Kirschbaum absägen muss, weil ein Ast in sein Grundstück ragt. Klar kriegt er Recht. Und stimmt die Geburtstagsfeier neulich war lang und laut. Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass zu seinen Geburtstagen niemand kommt.

Will heissen: Bei der AfD kriegt man was man sieht. Es ist weder kompliziert, noch "grosse" Politik.

Es ist nur schlechte Laune.