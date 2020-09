Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den vergifteten russischen Putin-Kritiker Alexej Nawalny in der vergangenen Woche an seinem Krankenbett in der Berliner Charité besucht. Es habe sich um eine "persönliche Begegnung" gehandelt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Zu den Inhalten des Gesprächs wollte Seibert sich nicht äußern; diese seien vertraulich. Nawalny schrieb auf Twitter, er sei "dankbar" für Merkels Besuch.

Sowohl Seibert als auch Nawalny wandten sich gegen die Darstellung, es habe sich bei der Begegnung um eine Geheimaktion gehandelt. "Das Wort 'geheim' trifft hier nicht zu", der Besuch sei lediglich "nicht öffentlich" gewesen, sagte Seibert. Nawalny schrieb, dass es sich nicht um ein "geheimes", sondern "eher um ein privates Treffen und ein Gespräch mit der Familie" gehandelt habe.