David Weber Mol Freitag, 18.09.2020 | 15:40 Uhr

Es geht also um die Schwächung alternativer Pipelines. Also nicht so sehr um das Attentat, sondern wie meistens, um eindeutig wirtschaftliche Interessen und Konkurrenzkampf.

Das Aufheulen wegen der Vergiftung und die Forderung nach Sanktionen u.a. Abbruch von Stream2 resultiert nicht etwa aus Mitgefühl gegenüber dem Anschlagsopfer sondern aus der vermuteten Gefahr für die eigenen Profite. Das die Bundesregierung und vor allem die Grünen da ins Horn stoßen könnte Fragen aufwerfen. Nicht zuletzt woher denn dann die Energie in der Energiewende kommen soll? Etwa aus den USA , Trump soll Stream2 auch ein Dorn im Auge sein, mit Fracking Gas dann American First.