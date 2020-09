Sobieski Montag, 28.09.2020 | 21:01 Uhr

Ist das mehr als Symbolpolitik?

"Möglich sei beispielsweise, den privaten Verkäufer einer Immobilie vor Abschluss eines Kaufvertrages zu informieren, falls polizeibekannte Neonazis sich für sein Angebot interessierten." Das ändert aber nichts daran, dass der Verkäufer im Rahmen der Vertragsfreiheit den Vertragspartner frei wählen kann. Was, wenn außer Neonazis niemand sein Gebäude in der tiefsten Uckermark kaufen will (und bezahlen kann)? Macht ihm dann etwa der Staat ein besseres Angebot und erwirbt es?