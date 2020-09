Bild: dpa/Julian Stratenschulte

Auch Brandenburger Orte geeignet? - Erster Bericht zu Suche nach Atommüll-Endlager wird vorgestellt

28.09.20 | 08:41 Uhr

Wo können radioaktive Abfälle dauerhaft gelagert werden? Mit dieser Frage befasst sich die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Am Montag stellt sie einen Zwischenbericht vor, welche Orte sich geologisch eignen. Auch Brandenburg könnte darin auftauchen.



Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland wird am Montagvormittag der Zwischenbericht vorgestellt. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) stellt in dem Bericht Regionen vor, die nach geologischen Kriterien für ein Atommüll-Endlager grundsätzlich in Frage kommen. Das Endlager soll unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. Bereits zu Beginn des Jahres hatten Anwohner und Umweltschützer darauf aufmerksam gemacht, dass auch zwei Salzstöcke im Landkreis Ostprignitz-Ruppin als Endlager in Frage kommen könnten. Namentlich wurden der Salzstock Zechlin und der Salzstock Netzeband genannt. Wie die "Grüne Liga" im Februar mitteilte, wurden auch "Tonvorkommen im Westhavelland, dem Hohen Fläming und im Raum Brandenburg-Nauen-Werder/Havel sowie fast der gesamten Prignitz" auf eine Eignung für ein Endlager untersucht.

Zechlin und Netzeband waren im Gespräch

Eine Vorfestlegung auf einen Standort soll mit dem sogenannten Zwischenbericht Teilgebiete noch nicht verbunden sein. Weitere Faktoren, etwa die Bevölkerungsdichte in den Regionen, werden in weiteren Schritten betrachtet. Kriterien für einen Ausschluss von Regionen sind zum Beispiel Erdbeben-Aktivität, Vulkanismus, Wasserzuflüsse und frühere bergbauliche Tätigkeiten. Dennoch dürfte die Debatte über die Endlagerung von hoch radioaktivem Atommüll damit in Fahrt kommen - vor allem in den Gebieten, die nun näher unter die Lupe genommen werden sollen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Länderkreisen erfuhr, soll der Salzstock Gorleben in Niedersachsen als Atommüll-Endlager aus dem Rennen sein. Gorleben werde in dem Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung nicht als sogenanntes Teilgebiet ausgewiesen, hieß es. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

2031 soll Standort gefunden sein

Nach langem Ärger um den Salzstock Gorleben wurde die Endlager-Suche neu gestartet. Ausgehend von einer "weißen Landkarte", auf der erst mal jeder Ort grundsätzlich infrage kommt, werden mögliche Standorte nun nach wissenschaftlichen Kriterien nach und nach eingegrenzt. Das Endlager soll alle hochradioaktiven Abfälle aufnehmen, die bis zum Vollzug des Atomausstiegs Ende 2022 in Deutschland angefallen sind. Es handelt es sich um abgebrannte Brennelemente aus Atomkraftwerken sowie um Reststoffe aus der Wiederaufarbeitung von Brennelementen. Der Atommüll soll in etwa 1.100 Castor-Behältern endgelagert werden. Bis 2031 soll die Entscheidung für einen Standort gefallen sein, 2050 die Lagerung beginnen. Erstmals öffentlich diskutiert wird der Bericht bei der sogenannten Fachkonferenz Teilgebiete. Das erste von mindestens drei Treffen findet am 17. und 18. Oktober in Kassel statt. Dem Standortauswahlgesetz zufolge können Vertreter von Kommunen und Landkreisen, Wissenschaftler sowie interessierte Bürger an den Veranstaltungen teilnehmen und Beratungsergebnisse erarbeiten. Die BGE soll diese Empfehlungen dann berücksichtigen.



