Die Enttarnung eines mutmaßlich rechtsextremistischen Netzwerks in der nordrhein-westfälischen Polizei schlägt auch in Berlin und Brandenburg hohe Wellen. Beamte in beiden Ländern zeigen sich besorgt - und richten einen Appell an ihre Kollegen.

Der Sprecher der Polizeigewerkschaft GdP in Berlin, Benjamin Jendro, hat Polizeibeamte in Berlin aufgefordert, rechtsextreme Tendenzen unter Polizeikollegen melden. "Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die so etwas einfach dulden und nicht melden. Wir appellieren da auch an Führungskräfte und an jeden einzelnen demokratisch denkenden Kollegen, sowas entschlossen zu melden", sagte Jendro am Donnerstag im rbb-Radio.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Polizisten in Nordrhein-Westfalen rassistische und neonazistische Inhalte in Chatgruppen geteilt haben sollen, inzwischen wurden deshalb bereits 30 Beamte vom Dienst suspendiert. NRW-Innenminister Herbert Reul räumte ein, dass es sich um ein strukturelles Problem in der Polizei handeln könnte.