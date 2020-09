Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte bereits am Mittwoch angeboten 300 Menschen aus dem abgebrannten Flüchtlingscamp aufzunehmen . Berlin werde im Bundesrat in der nächsten Woche eine Initiative auf den Weg bringen, um mit einem eigenen Landesaufnahmeprogramm Geflüchtete nach Berlin zu holen, sagte Müller.

Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria bieten Potsdam und neun weitere deutsche Städte an, Geflüchtete aufzunehmen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" [rnd.de] und beruft sich auf einen Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Der Brief wurde demnach von den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern von Bielefeld, Düsseldorf, Freiburg, Gießen, Göttingen, Hannover, Köln, Krefeld, Oldenburg und eben Potsdam unterzeichnet.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, hat die Aufnahmebereitschaft der zehn deutschen Kommunen grundsätzlich begrüßt, aber an die Zuständigkeiten erinnert. "Das ist ein positives Hilfssignal der Kommunen", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Aber wir müssen auch die politischen Zuständigkeiten im föderalen System beachten." Die Bundesregierung entscheide, wie viele und welche Flüchtlinge aufgenommen würden; diese würden dann auf die Länder verteilt, die entschieden, in welchen Kommunen sie untergebracht würden.

Kanzlerin Merkel kündigte am Donnerstag derweil eine deutsch-französische Initiative an, um zunächst 400 minderjährige Flüchtlinge aus Moria in die Europäische Union zu holen. Die Bundesregierung werde versuchen, auch andere EU-Staaten zu überzeugen, sich zu beteiligen, sagte Merkel.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen setzte sich in der ARD dafür an, 5.000 Flüchtlinge in Europa aufzunehmen. Das wäre eine wirkliche Entlastung in der aktuellen Notsituation, sagte er. Unterstützt wird Röttgen von 16 Unions-Abgeordneten. In dem auf der Ägäis-Insel Lesbos gelegenen überfüllten Lager - dem größten der Europäischen Union - lebten vor den Bränden rund 12.000 Menschen.

Das Bundesinnenministerium lehnt es bislang ab, Flüchtlinge aus Griechenland im deutschen Alleingang aufzunehmen. Es fordert eine gemeinsame europäische Initiative. Seehofer steht deswegen aber unter starkem innenpolitischen Druck. Der Koalitionspartner SPD unterstellte ihm eine Blockadehaltung.