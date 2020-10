Bild: dpa/Soeren Stache

Festakt und Gottesdienst - So feiert Deutschland in Potsdam 30 Jahre Einheit

01.10.20 | 07:28 Uhr

Bundespräsident und Bundeskanzlerin, Spitzenvertreter der Kirche, Anna Loos und Günther Jauch: Der 30. Jahrestag der Wiedervereinigung wird am Samstag in Potsdam mit großem offiziellem Programm gefeiert. Das Fest wird allerdings kleiner als zunächst geplant.

Deutschland feiert am Samstag in Potsdam den 30. Jahrestag der deutschen Einheit. Geplant sind ein ökumenischer Gottesdienst sowie ein Festakt mit Beteiligung der Staatsspitze. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Feier deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Ursprünglich kalkulierten die Organisatoren mit rund 680 Gästen in der Kirche und mit 1.250 Gästen in der Halle. Daraus werden unter Corona-Bedingungen 130 Gäste beim Gottesdienst und 230 Besucher beim Festakt, wie der Protokollchef der Brandenburger Staatskanzlei, Oliver Schmidt, am Mittwoch sagte.



Zu der offiziellen Einheitsfeier der Bundesrepublik werden am Samstag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU) und zahlreiche weitere Gäste in Potsdam erwartet. Auch die Regierungschefinnen und -chefs der Bundesländer sowie die Präsidentinnen und Präsidenten der Landtage wollen an den Feierlichkeiten teilnehmen.

2.500 Polizeikräfte vor Ort

Aus allen Bundesländern würden zudem Bürgerdelegationen erwartet, hieß es aus der Staatskanzlei. Die 111 eingeladenen Ehrenamtlichen aus den Ländern stellten knapp die Hälfte der Gäste. Dies sei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) besonders wichtig gewesen, der als Bundesratspräsident zu den Feierlichkeiten eingeladen hat, hieß es.



Der Gottesdienst vor dem Festakt wird den Angaben zufolge in der katholischen Propsteikirche St. Peter und Paul gefeiert. Dazu werden der katholische Berliner Erzbischof Heiner Koch und der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, erwartet. Der Gottesdienst wird live vom ZDF, der Festakt live in der ARD und auf rbb24.de übertragen.



Ein Großaufgebot der Polizei wird das Fest überwachen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums von Dienstag werden 2.500 Beamte im Einsatz seien. Dabei wird die Brandenburger Polizei von Kräften aus Berlin, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen unterstützt. Auch die Bundespolizei wird vor Ort sein. Neben dem Gottesdienst und dem Festakt sind am Samstag auch zwei Demonstrationen angemeldet.

Jauch spricht mit 30-, 60-, und 90-Jährigen

Bei dem Festakt in der Metropolishalle am Filmpark Babelsberg wollen Bundespräsident Steinmeier und Bundesratspräsident Woidke Ansprachen halten, hieß es. Durch das Programm führt mit der Schauspielerin und Sängerin Anna Loos eine gebürtige Brandenburgerin.



Der TV-Moderator und Wahl-Potsdamer Günther Jauch werde unter dem Leitgedanken "Drei deutsche Leben" ein Gespräch zwischen der heute 90-jährigen früheren Bundesfamilienministerin Ursula Lehr (CDU), dem 60-jährigen Mitbegründer der Band Keimzeit, Norbert Leisegang, und der 30-jährigen Ronja Büchner aus Leipzig moderieren, dem "ersten gesamtdeutschen Baby 1990".



Musikalische Akzente bei dem Festakt setzen den Angaben zufolge das Filmorchester Babelsberg, Anna Loos, der Schlagersänger Roland Kaiser, die Band Mia und der Sänger Mark Forster. Die Künstler würden die vergangenen 30 Jahre musikalisch Revue passieren lassen, hieß es. Für die optische Gestaltung sei der Videokünstler Philipp Geist engagiert worden.

Freiluft-Ausstellung und Offenes Singen

Am Einheitstag am 3. Oktober sollen auch bei der Freiluft-Ausstellung "Einheits-Expo" auf dem gesamten 3,5 Kilometer langen Rundgang durch die Potsdamer Innenstadt besondere Akzente gesetzt werden, hieß es. Verschiedene Bundesländer planten dort eigene Aktionen.



Am Abend soll auf den 22 Digitalstelen im Festareal die Aktion "Deutschland singt" übertragen werden. Zehn Lieder aus Ost und West stehen bei dem offenen Singen auf dem Programm, darunter sind die Lieder "Die Gedanken sind frei", "Wind of Change" und "Über sieben Brücken musst du gehn". Mehr als 350 Chöre in über 250 Städten wollen mitmachen.



Die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober werden jedes Jahr von dem Bundesland ausgerichtet, das den Vorsitz im Bundesrat innehat. Das ist in diesem Jahr Brandenburg. Ausrichter der Einheitsfeier 2021 ist Sachsen-Anhalt.

Sperrungen und Halteverbote

Die Einheitsfeier führt zu zahlreichen Sperrungen in der Potsdamer Innenstadt. Bereits ab Freitagabend (18 Uhr) bis Samstag (13 Uhr) gilt ein Halteverbot für die Straßen rund um den Bassinplatz.



Die Brandenburger Straße wird zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Am Bassin, die Gutenbergstraße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Hebbelstraße sowie Am Bassin zwischen Charlottenstraße und Gutenbergstraße für den Verkehr voll gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.



In Babelsberg gilt von Freitag (18 Uhr) bis Samstag (19 Uhr) Halteverbote in der Wetzlarer Straße, in der Großbeerenstraße, in der Marlene-Dietrich-Allee, in der Heinrich-George-Straße, sowie am Freitag von 15 bis 24 Uhr in der Prof.-Dr.-Helmert-Straße. Sendung: Brandenburg aktuell, 30.09.2020, 19:30 Uhr