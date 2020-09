Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat sich am Dienstag im Ernst-Bergmann-Klinikum einem ambulanten Eingriff am Auge unterzogen. Die Operation habe der Heilung einer Augenverletzung dienen sollen, teilte die Stadtverwaltung mit.

In den kommenden Tagen sei der Oberbürgermeister deswegen nicht im Dienst. Wegen seiner Verletzung hatte Schubert bereits am Wochenende nicht beim Start der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Potsdam teilnehmen können.

"Ich hoffe, dass sich der Eingriff wie geplant positiv auf den weiteren Genesungsverlauf auswirkt und ich bald wieder im Rathaus meinen Amtsgeschäften nachgehen kann", teilte er den Stadtverordneten am Dienstag mit.