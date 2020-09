Bild: dpa

Berlin-Friedrichshain - Baustadtrat hebelt Brandschutzvorschriften bei Rigaer 94 aus

29.09.20 | 06:55 Uhr

Über Jahre haben Bewohner der Rigaer Straße 94 im Haus nicht-genehmigte Baumaßnahmen durchgeführt. Trotzdem wies der zuständige Baustadtrat Florian Schmidt seine Beamten an, nichts gegen die Missstände zu unternehmen. Von S. Adamek, J. Goll und N. Siegmund

Der Baustadtrat des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Bündnis 90 / Grüne), hat per Weisung dafür gesorgt, dass nach dem Einbau von schweren Metalltüren in der Rigaer Straße 94, hinter denen sich die Bewohner über Jahre immer wieder verschanzten, kein "brandschutztechnisches Verfahren" eingeleitet wurde.



Wie das ARD-Magazin Kontraste und rbb24 Recherche berichten, hatte Schmidts eigenes Bauamt mehrfach ein solches Verfahren eingefordert, weil "Leib und Leben" von Bewohnern in Gefahr seien, wie aus Akten des Bauamtes hervorgeht.



Aus den Unterlagen ist ersichtlich, dass neben dem Bauamt auch die Polizei den Zustand im Gebäude seit vier Jahren für untragbar hält. Bereits im Februar 2016 schrieb die Polizei in einem Brief an Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann, dass "bauliche Veränderungen" den Zutritt für "adhoc einzusetzende Rettungskräfte erheblich" erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen würden.



In einem internen Schreiben reagierten Mitarbeiter des Bauamtes im Juli 2017 und stellten fest: "Untätig zu bleiben ist für die Bauaufsicht nicht verantwortbar, wenn brandschutztechnische Mängel bekannt sind." Trotzdem wurden keine Schritte eingeleitet, um den Brandschutz durchzusetzen.

Baubeamte protestieren intern gegen Schmidts Weisung

Aus den Unterlagen geht hervor, dass Baustadtrat Schmidt am 21. Juli 2017 die Anweisung erteilt haben soll, keine weiteren Schritte wegen "brandschutztechnischer Mängel" einzuleiten. Ein leitender Beamter remonstrierte gegen das seiner Ansicht nach "falsche Verwaltungshandeln". Eine Remonstration ist eine Art offizieller Protest von Beamten gegen Anweisungen ihres Dienstherrn. In einem Vermerk vom 17. Dezember 2018 wird eine Anweisung an die Bauaufsicht wiedergegeben, "bis auf Weiteres nicht von Amts wegen gegen bauliche Missstände vorzugehen. Dies ist eine politische Entscheidung des Bezirks." Diesen Vermerk hat Baustadtrat Florian Schmidt persönlich gegengezeichnet.

"Störung des öffentlichen Friedens höher zu gewichten"