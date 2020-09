Ein Bürger Mittwoch, 30.09.2020 | 13:50 Uhr

Wenn das wirklich ales so sein sollte, eie auch gestsr im Tv gezeigt, Sollte nicht nur der Baustadtrat sondern auch die zuständige Bürgermeister in von den Grünen den Hut nehmen. Vor allem weil sie auch dulden was von diesen Projekzen Gefahr für andere ausgeht. Was die Bewohner machen, naja wenn was passiert, selavie. Sollen dann aber keinen Anderen beschuldigen.