Ludwig ist ehemalige Fraktions- und Landesvorsitzende der Brandenburger CDU und gehört zum konservativen Flügel. Die Potsdamerin gilt zugleich als Unsicherheitsfaktor in der Brandenburger Koalition: Die Gruppe um Ludwig ist ein entscheidender Faktor in der Dreier-Koalition - zugleich stehen diese Abgeordneten dem Dreier-Regierungsbündnis äußerst skepisch gegenüber.

Ludwig selbst ist wegen ihres Doppelmandats in Bundestag und Landtag umstritten, ebenso wegen ihrer Nähe zur AfD. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss sie aber am Samstag auf Nachfrage aus. Sie kündigte zudem an, das Doppelmandat mit Wahl in den Bundestag abgeben zu wollen. Damit hätte die Kenia-Koalition eine Kritikerin weniger im Landtag.