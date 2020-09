Alorac@Berlin49 Berlin Donnerstag, 10.09.2020 | 22:52 Uhr

Es ist schon traurig, was sich hier mit Müller, Kühnert und Chebli abspielt.

Anstatt dass Herr Müller den Arxxx in der Hose hat und sich der Konkurrenz mit K.Kühnert in ihrer beiden Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg stellt, wird ein Tertz in Charlottenburg-Wilmersdorf betrieben. Frau Chebli wird vorgeworfen, als Müllers Schützling gegen den großen Chef aufzubegehren. Dabei ist er doch derjenige, der in ihrem Revier wildert.

Ich drücke ihr jedenfalls beide Daumen, dass sie die Wahl im Bezirksverband gewinnt und bei der Bundestagswahl antreten kann.