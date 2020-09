In Reaktion auf den in Brandenburg registrierten, bundesweit ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest hat die Berliner Senatsverwaltung zur Vorsicht aufgerufen.



In einer Mitteilung vom Donnerstag gibt sie dabei Verhaltensregeln aus für den Umgang mit Lebensmitteln oder für den Fall einer Begegnung mit Wildschweinen. So sollten etwa Lebensmittelreste auf keinen Fall in der freien Natur gelassen werden. Auch rät der Senat, keine tierischen Produkte aus Ländern mitzubringen, in denen die Afrikanische Schweinepest verbreitet ist. Zu diesen Ländern zählen das Baltikum, Belgien, Bulgarien, Rumänien, Polen, die Ukraine und die Tschechische Republik.