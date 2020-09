Die SPD in Spandau will den ehemaligen Schulleiter Henning Rußbült als Kandidaten für das Amt des Bezirksbürgermeisters aufstellen. Der Geschäftsführende Kreisvorstand der Partei sprach sich laut rbb-Inormationen dafür aus, mit dem 52-Jährigen bei der Wahl im Herbst 2021 anzutreten.

Rußbült ist derzeit Chef der Spandauer Schulaufsicht. Zuvor war er Leiter des Spandauer Hans-Carossa-Gymnasium. Spandaus SPD-Kreischef Raed Saleh bezeichnete Rußbült als pragmatischen und bürgernahen Macher.



Die SPD stellt in Spandau seit 2011 den Bezirksbürgermeister. Amtsinhaber Helmut Kleebank tritt nicht wieder an. Es gilt als wahrscheinlich, dass Kleebank im kommenden Jahr für den Bundestag kandidiert. Traditionell stark ist in Spandau auch die CDU. Die Christdemokraten wollen bis Ende des Jahres entscheiden, mit wem sie in die Wahl ziehen.