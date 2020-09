Bild: dpa/Caroline Seidel

Humanistischer Verband - Verdi ruft zu Warnstreiks in 24 Berliner Kitas auf

23.09.20 | 06:21 Uhr

Im Streit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Humanistischen Verband mündet am Mittwoch in einem Warnstreik. 24 Kitas in Berlin sind davon betroffen und auch einige Lehrer könnten nicht zur Arbeit erscheinen.

Mit einem ganztägigen Kita-Streik will die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch Druck auf den Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg (HVD) machen. Hintergrund ist ein seit Jahren andauernder Streit über die Anbindung an den Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes.

Insgesamt sollen 24 Kitas bestreikt werden. Zudem sollen die Lebenskundelehrer sowie die Beschäftigte der Jugend- und Kultureinrichtungen, der Verwaltung und des Hospizes die Arbeit niederlegen. Streiks hatte es beim HVD zuletzt im März gegeben.



Die Gewerkschaft fordert neben Anpassung des Tarifvertrags auch eine Entgelterhöhung rückwirkend zum 1. Januar um sechs Prozent. Für den HVD arbeiten in der Hauptstadt rund 1.400 Beschäftigte in diversen Sozialeinrichtungen. "Drei Jahre hat der Arbeitgeber aber die Verhandlungen verschleppt. Jeder von den Gewerkschaften unterbreitete Kompromiss wurde rundweg abgelehnt", sagte Verdi-Verhandlungsführer Ivo Garbe laut einer vorab verbreiteten Mitteilung. Er warf dem HVD eine "völlig konfrontative Haltung" vor. Der Streik steht nicht in Verbindung mit den angekündigten Warnstreiks im Zuge der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst. Hier wird es laut Verdi in Berlin keine Streiks in Kitas geben.



