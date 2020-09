Am 7. Oktober beginnt in Berlin der Prozess um den mutmaßlichen russischen Auftragsmord im Kleinen Tiergarten von vor rund einem Jahr. Einem 55-jährigen Russen werde Mord und ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Für den Prozess vor dem Berliner Kammergericht sind 25 Verhandlungstermine bis Ende Januar 2021 angesetzt.

Am 23. August 2019 war ein 40-jähriger Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit im Kleinen Tiergarten aus nächster Nähe von einem Fahrradfahrenden erschossen worden. Der tatverdächtige Russe wurde noch am selben Tag gefasst und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.