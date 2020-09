Fahrscheine für Busse und Bahnen könnten im kommenden Jahr in der Region teurer werden. Am Donnerstag berät der VBB dazu. Fahrgäste in Brandenburg wären offenbar stärker betroffen; die Stammkunden könnten verschont bleiben.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) berät am Mittwoch über mögliche Fahrpreiserhöhungen bei Bussen und Bahnen. Im Gespräch sind durchschnittliche Anhebungen um 1,9 Prozent in Berlin und 2,4 Prozent in Brandenburg zum 1. Januar 2021.

In Berlin könnte der Einzelfahrschein AB von 2,90 Euro dann auf glatte drei Euro steigen und die Tageskarte von 8,60 Euro auf 8,80 Euro. Sie soll dafür aber volle 24 Stunden gelten und nicht wie bislang nur bis drei Uhr morgens am Folgetag. Weitgehend verschont bleiben soll nach rbb-Informationen auch diesmal die Stammkundschaft, also Reisende mit Abo.