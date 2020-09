Tinago Berlin Mittwoch, 30.09.2020 | 14:40 Uhr

Oh Prima, was wird eigentlich aus den ganzen Flughafen Tegel Angestellten, die müssen jetzt ein extra C Ticket kaufen, bis zum BER? Es sollte doch eine Lösung geben, dass wir zusammen mit dem Ticket AB und dem Flughafenausweis dann bis zum BER durchfahren dürfen. Das wäre ja mit der Preiserhöhung dann bezahlt ?!?

Wer entscheidet so etwas und dazu noch zeitnah?