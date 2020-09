Die Gewerkschaft Verdi hat neben Beschäftigten im Personennahverkehr in Berlin auch Mitarbeiter an Krankenhäusern von Charité und Vivantes am Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Der Warnstreik soll am Dienstag mit der Frühschicht und endet am Mittwoch mit dem Ende der Spätschicht, wie Gewerkschaftssekretär Marco Pavlik am Freitag mitteilte. Am Dienstag seien lokale Aktionen an einzelnen Klinikstandorten geplant. Einzelheiten dazu stünden noch nicht fest.

Am Mittwochvormittag soll es zudem eine Demonstration unter dem Motto "Klatschen war gestern, heute ist Zahltag" vom Roten Rathaus bis zum Pariser Platz geben. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie seien nur wenige Hundert Beschäftigte aus der Kranken- und Altenpflege vor Ort, teilte Verdi am Montag mit.