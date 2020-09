dpa/Daniel Naupold Audio: rbb | 30.09.2020| Matthias Bartsch | Bild: dpa/Daniel Naupold

Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst - Mitarbeiter an Berliner Kliniken weiter zu Warnstreik aufgerufen

30.09.20 | 09:01 Uhr

Beschäftigte von Charité und Vivantes legen voraussichtlich auch am Mittwoch ihre Arbeit nieder. Verdi erwartet, dass sich rund 500 Beschäftigte an einem Warnstreik beteiligen. In den Krankenhäusern kam es bereits am Dienstag zu Einschränkungen.

In den kommunalen Kliniken in Berlin geht der Warnstreik auch am Mittwoch weiter. Ab 9 Uhr soll es eine Demonstration unter dem Motto "Klatschen war gestern, heute ist Zahltag" vom Roten Rathaus bis zum Pariser Platz geben. Auch am Kurfürstendamm soll es zwischen 13 und 15 Uhr eine Kundgebung geben. Anlass für die Proteste sind die Gesundheitsministerkonferenz, die am Mittwoch in Berlin stattfindet, sowie die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Schon am Dienstag hatten laut Verdi zwischen 400 und 500 Beschäftigte pro Schicht ihre Arbeit niedergelegt. Aufgerufen war das Pflegepersonal der Charité und der Vivantes-Kliniken. Für den zweiten Streik-Tag rechnet Verdi mit rund 500 gleichzeitig Streikenden.

Warnstreik über zwei Tage

Der Warnstreik war am Dienstag mit der Frühschicht gestartet und soll am Mittwoch mit dem Ende der Spätschicht enden. Nach Angaben der Klinikverwaltungen gab es für die Patienten bislang zwar keine größeren Einschränkungen. Von Normalbetrieb könnte aber auch keine Rede sein, hieß es vonseiten der Gewerkschaft. "Der Dienstbetrieb in den Charité-Kliniken ist schon gestört. Und in den meisten Standorten von Vivantes läuft er auch nicht normal", sagte Marco Pavlik, Verdi-Gewerkschaftssekretär, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Lebensnotwendige OPs verschoben

An den Standorten der Charité wurden die für Dienstag und Mittwoch geplanten, nicht lebensnotwendigen Operationen verschoben. "So kann die Zahl der stationär behandelten Patientinnen und Patienten verringert werden, um Mitarbeitern Gelegenheit zur Ausübung des Streikrechts zu geben", sagte die Charité-Sprecherin Manuela Zingl. Operationen bei Kindern, dringliche onkologische Eingriffe und Notoperationen würden ohne Einschränkungen durchgeführt. Insgesamt sei die Versorgung der Patienten mit einer Wochenendbesetzung gesichert, sagte Zingl. Lediglich im ambulanten Bereich komme es zu längeren Wartezeiten. Auch bei den Vivantes Krankenhäusern sei die Versorgung der Patientinnen und Patienten sichergestellt, hieß es. "Dafür sorgt eine sogenannte Notdienstvereinbarung", sagte die Vivantes-Sprecherin Astrid Steuber. Einige Bereiche seien demnach vom Warnstreik ausgenommen, etwa die, in denen Covid-19-Patienten oder Kinder und Jugendliche versorgt würden. Auch Verdi erklärte bereits vorab, das Wohl der Patienten solle durch den Warnstreik keinesfalls gefährdet werden.

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst waren zuvor ins Stocken geraten. Gefordert wird seitens der Gewerkschaft unter anderem eine Pflegezulage von 300 Euro, eine bessere Bezahlung im Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Begrenzung der Arbeitszeit im Rettungsdienst auf 45 Stunden pro Woche.

