Rund 2.800 Menschen in Brandenburg gelten als potenziell rechtsextrem. Das geht aus dem Bericht des Brandenburger Verfassungschutzes für 2019 hervor, der am Montag vorgestellt wurde. Im Jahr 2018 wurde die Zahl potenzieller Rechtsextremisten mit 1.675 angegeben. Der neue Wert ist Rekord seit der Gründung Brandenburgs vor 30 Jahren.



Den Bericht stellten der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) und der Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller, am Montag in Potsdam vor. Die Zahl der potenziellen Rechtsextremisten sei zum sechsten Mal in Folge gestiegen, sagten sie.



"Die Zahlen und Entwicklungen sind sowohl besorgniserregend als auch heftig", sagte Stübgen. Es sei ein gefährliches politisches Umfeld entstanden, eine "Entgrenzung" und "Modernisierung" des Rechtsextremismus werde vorangetrieben. "So soll der Rechtsextremismus mit der Mitte der Gesellschft verzahnt werden", sagte Stübgen.



Rund die Hälfte der Rechtsextremisten in Brandenburg würden dem Bericht zufolge als gewaltorientiert angesehen. Die aktuellen Zahlen stellten sowohl Zivilgesellschaft als auch Sicherheitsbehörden in Brandenburg vor neue Herausforderungen.