Stephan von Dassel tritt für die Grünen erneut als Bürgermeister-Kandidat für Berlin-Mitte an. Der Amtsinhaber setzte sich am Samstag in einer Kampfabstimmung knapp mit 50,6 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Tilo Siewer durch, wie der Kreisverband Mitte der Grünen per Twitter mitteilte.

Bei regnerischem Wetter seien nur 251 der 1.600 Kreisverbands-Mitglieder zur Abstimmung ins Poststadion gekommen, berichtet der "Tagesspiegel". Siewer, der die Fraktion der Grünen in Mitte anführt, hatte von Dassel vor allem bei der Verkehrswende attackiert und angekündigt, als Bürgermeister "keine Schlagzeilen" produzieren zu wollen.

Von Dassel ist innerhalb der Partei nicht unumstritten, unter anderem wegen seiner harten Linie gegen Obdachlose aus Osteuropa. Auch ein rbb-Interview, in dem der Bezirksbürgermeister einräumte, sich "fast schon bewusst" mit Corona infiziert zu haben, kam nicht überall gut an.