Auch wenn die Berliner Sozialdemokraten ihre Spitzenkandidatin offiziell noch nicht ausgerufen haben: Giffey hat den (parteiinternen) Wahlkampf schon zu Jahresanfang eröffnet. Bei der Klausurtagung der Abgeordnetenhaus-Fraktion in Nürnberg schaute die Bundesministerin wie zufällig vorbei. Sie habe ein paar Termine in der Nähe gehabt und wolle nur mal kurz "Hallo!" sagen. Was folgte waren fünf Minuten geballter Optimismus. Eine Kurzansprache im Giffey-Style, die die Abgeordneten mit langem Applaus quittierten.

Die Berliner SPD wagt ein Experiment mit offenem Ausgang. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller will bis zur Wahl im Amt bleiben, aber nicht wieder kandidieren. Um das Rote Rathaus soll Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kämpfen. In der Partei gilt die Mut-Macherin vielen als letzter Strohhalm.

Seitdem arbeitet sie an ihrem Bild einer bürgernahen Macherin, die sich kümmert. Mal schippert Giffey über den Müggelsee und spricht mit Fischern. Mal posiert sich bei BMW in Spandau auf einem Motorrad. Mit an Bord bzw. auf dem Sozius: der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh. In einer Doppelspitze mit Giffey bewirbt sich der 43-Jährige um den SPD-Landesvorsitz. Gewählt wird am 31. Oktober, also an Halloween. Saures müssen beide nicht befürchten. Das Duo gilt in der SPD derzeit als alternativlos.

Der vielleicht größte Hoffnungsträger der SPD hat dagegen nur wenig Interesse an der Landespolitik. Noch-Juso-Chef Kevin Kühnert will in den Bundestag. Während also die mittelalte Garde abtritt und der eine oder die andere Neue fürs Abgeordnetenhaus kandidiert, ruhen die Hoffnungen der Berliner SPD auf der Frau, die stets im Kostüm auftritt und die sich nicht einmal vom Dauer-Umfragetief entmutigen lässt. "Lasst mal sehen, was noch geht!", rief Giffey den Abgeordneten auf der Fraktionsklausur kämpferisch zu.

Die Grünen setzen ihre Hoffnungen auf eine Frau an der Spitze. Das hat Tradition: Männer kommen bei den Berliner Grünen seit Jahrzehnten maximal als Teil eines Spitzen-Teams vor, wie bei der letzten Abgeordnetenhauswahl. Ein Viererteam wie damals soll es diesmal aber nicht werden. Die Entscheidung fällt zwischen der Reala Ramona Pop (42) mit ihrem eher vorsichtigen, lieber erst alles abwägenden Politikstil, bevor sie eine Entscheidung verkündet und der deutlich forscher agierenden Antje Kapek (44) vom linken Parteiflügel. Sie positioniert sich immer mal auch aus dem Bauch raus. Klar ist: Jenseits der Stil- und Parteiflügelfrage soll die Grüne Spitzenkandidatin für die breite Berliner Wählerschaft wählbar sein. Denn die Grünen bereiten sich durchaus darauf vor, das Rote Rathaus zu übernehmen. Bislang geben die Umfragewerte das her.

Eine Hoffnungsträgerin der Grünen für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist 35 Jahre alt: Clara Herrmann. Sie könnte, so heißt es in Grünenkreisen, neue Bezirksbürgermeisterin werden. Ob sie das auch will, ist noch offen. Die aktuelle Bezirksbürgermeisterin, Monika Herrmann (56), will ins Abgeordnetenhaus. Herrmann folgte in dem Fall also auf Herrmann. Die beiden sind übrigens weder verwandt noch verschwägert, nur in Berlin geboren sind sie beide.

Clara Herrmann war früher da, wo jetzt Monika Herrmann hin will, im Abgeordnetenhaus. Als Jungabgeordnete kam sie mit 21 ins Parlament. Da kämpfte sie gegen Rechtsextreme und sprach später für Finanzen. Als Stadträtin für Finanzen, Umwelt, Kultur und Weiterbildung agiert sie in Friedrichshain-Kreuzberg einigermaßen geräuschlos. Was allerdings auch daran liegt, dass Baustadtrat Florian Schmidt und Monika Herrmann die meiste Aufmerksamkeit des Bezirks absorbierten.



In Florian Schmidt setzen die Grünen auch weiter Hoffnungen und erklären fest, dass sie davon ausgehen, dass die laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen der "Diese e.G." gegen Schmidt keine schwerwiegenden Fehler zu Tage fördern werden. Eine Konkurrenz für Clara Herrmann für das Bürgermeisteramt ist er eher nicht.