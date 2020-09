Der Zentralrat der Juden feiert sein 70. Jubiläum am Dienstag in der Neuen Synagoge Berlin - mit Musik von Daniel Hope und einer Ansprache der Bundeskanzlerin. rbb|24 überträgt die Veranstaltung im Livestream.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat den Zentralrat der Juden in Deutschland als unverzichtbare moralische Instanz und Verteidiger grundlegender Freiheitswerte gewürdigt. Vor dem Festakt am Dienstag in Berlin anlässlich des 70-jährigen Bestehens erklärte Grütters, der Zentralrat habe "entscheidend dazu beigetragen, dass sich jüdische Menschen in Deutschland wieder willkommen fühlen". Dies sei leider immer noch keine Selbstverständlichkeit, gerade angesichts aktueller antisemitischer Hetzparolen und gewalttätiger Übergriffe.

Grütters betonte, "als sich der Zentralrat der Juden vor 70 Jahren gründete, lag vor Deutschland ein langer Weg der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Barbarei". Dieser langwierige Prozess habe den Deutschen das zivilisatorische Versagen während der Diktatur klar vor Augen geführt: "Zugleich hat er unsere gesellschaftliche Widerstandskraft gegen Antisemitismus und Rassismus gestärkt", so die CDU-Politikerin.