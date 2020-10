rbb/Oliver Soos | imago images/Robert Michael Audio: Inforadio | 06.10.2020 | Oliver Soos | Bild: rbb/Oliver Soos | imago images/Robert Michael

Interview mit Landräten aus Dahme-Spreewald und Elbe-Elster - 30 Jahre Brandenburg - ein Blick auf zwei sehr unterschiedliche Landkreise

06.10.20 | 15:05 Uhr

Beim Festtagstrubel am 3. Oktober ist ein Jubiläum fast untergegangen: 30 Jahre Brandenburg. Im Interview blickt Oliver Soos mit den Landräten Stephan Loge (SPD) aus Dahme-Spreewald und Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) aus Elbe-Elster auf deren Entwicklung.



rbb|24: Herr Loge, nach dem aktuellen Regionalranking des Deutschen Instituts für Wirtschaft in Köln, von Juni 2020, liegt Ihr Landkreis Dahme-Spreewald bundesweit auf Platz 7 von 401, was Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität angeht. Kann man also davon ausgehen, dass Sie 30 Jahre Brandenburg ordentlich feiern? Stephan Loge: Ich sage immer, schön mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Ich bin 2002 aus Sachsen nach Brandenburg gezogen, vom Freistaat Kurt Biedenkopfs, in dem alle möglichen Leuchttürme gefördert wurden, in ein Land mit einer traurigen Stimmung. Euro-Speedway Lausitz, Cargolifter, Chipfabrik Frankfurt/Oder, alles war am Scheitern. Für mich war es dann richtig schön mitzuwirken, um diesem negativem Vorschub entgegenzutreten. Die Berlin-Nähe hat uns dann auch vieles leichter gemacht. Jetzt haben wir in der Cargolifter-Halle das Tropical Islands. Am Berliner Speckgürtel bis nach Wildau ist eine enorme Unternehmensdichte entstanden. Mittlerweile strömen etwa genauso viele Pendler von Berlin nach Dahme-Spreewald zum Arbeiten, wie umgekehrt. Der Spreewald ist eine prosperierende Tourismusregion, in der uns allerdings Arbeiter fehlen. Auf der anderen Seite gehört der Süden unseres Landkreises zur Lausitz, deren Umstrukturierung noch vor uns liegt und das wird noch sehr spannend. Das kann auch sehr erfolgreich werden.

Zur Person Stephan Loge (Jahrgang 1959) ist seit 2008 Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald. Zuvor war der SPD-Politiker stellvertretender Landrat. Ab 2004 war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins der Stadt Lübben (Spreewald).

Herr Heinrich-Jaschinski, Ihr Landkreis landet bei bundesweiten Wirtschaftsrankings meistens im letzten Viertel. In Elbe-Elster läuft es zwar besser, als in einigen Landkreisen in Sachsen-Anhalt oder im Ruhrgebiet, aber die Region gehört zu den wirtschaftlich schwächsten in Brandenburg. Trübt das für Sie das 30-jährige Jubiläum? Christian Heinrich-Jaschinski: Ich finde, auch wir stehen ordentlich da. Wir sind selbstbewusster geworden. Wir haben die Arbeitslosigkeit von 20 Prozent im Laufe der Jahre auf unter 6 Prozent gesenkt und liegen jetzt unter dem Landesdurchschnitt. Seit den 1990er Jahren ist ein Drittel der Bevölkerung des Landkreises weggezogen. Diese Situation konnten wir umkehren und haben jetzt seit drei Jahren einen leichten Bevölkerungszuwachs. Es werden wieder Grundstücke gekauft. Natürlich haben wir weder große Industrieansiedlungen, noch einen Universitätsstandort. Bei uns gibt es nicht einmal eine Autobahn. Pendeln nach Berlin ist äußerst schwierig. Unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen orientieren sich deshalb stark nach Sachsen, denn Torgau, Riesa oder Großenhain sind nicht weit. Die Besonderheit unseres Landkreises ist seine schöne saubere Natur mit deutlich verbesserten Umweltstandards. Die Elbe und die Schwarze Elster sind wieder lebenswerte Flüsse. Die Kloaken in den Dörfern sind verschwunden. Städte, wie Herzberg, Bad Liebenwerda und Elsterwerda haben sich prächtig entwickelt mit schick sanierten Stadtkernen. Die Menschen sind stolz auf das, was geschaffen wurde und so langsam bekommen sie auch wieder ein Bewusstsein, eine Identität.

Herzberg im Landkreis Elbe-Elster

Was wurde in den letzten 30 Jahren nicht geschafft, was muss noch angegangen werden? Loge: Die Infrastruktur ist das wichtigste in der Kommunalpolitik. Da geht es mir viel zu langsam voran. Eine zweigleisige Bahnverbindung von Königs Wusterhausen bis Lübbenau ist toll. Wenn es dann allerdings noch bis zum Jahr 2027 nur eingleisig weitergeht, in die Bald-Metropole Cottbus, dann reicht das nicht, dann ist alles überlastet. Die Autobahn soll sechsspurig werden, aber auch das dauert viel zu lange. Ich mache mir Sorgen, ob wir unserer Ansiedlungsorientierung standhalten können.

Zur Person Christian Heinrich-Jaschinski (Jahrgang 1967) ist seit April 2010 Landrat des südbrandenburgischen Landkreises Elbe-Elster. Vor seiner Wahl war der CDU-Politiker ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Rückersdorf und bereits seit Oktober 2003 war Jaschinski Kreistagsabgeordneter im Landkreis Elbe-Elster.

Heinrich-Jaschinski: Nach jahrelangen vergeblichen Mühen habe ich es schon mehr oder weniger aufgegeben, für eine Autobahn in meinem Landkreis zu kämpfen. Mir macht der Zustand der Schwarzen Elster große Sorgen. Seit drei Jahren haben wir hier eine akute Niedrigwassersituation und wir merken, dass unsere Grundwasserspeicher dramatisch abgesunken sind, im Schnitt um 80 Zentimeter. Viele Bäume haben mit ihren Wurzeln den Kontakt zum Grundwasser verloren und sterben ab. Das Problem ist, dass der Graben der Schwarzen Elster, im Zuge des Braunkohleabbaus, bis zu 1,50 Meter tiefer eingeschnitten wurde, damit man eine Art Kanal hat, um die Tagebaue entwässern zu können. Jetzt bei zunehmendem Niedrigwasser fließt uns alles weg und es wird kein Wasser mehr zurückgestaut zur Grundwasserbildung. Wir müssen den Fluss auffüllen, anheben und wieder flacher machen und bräuchten da Unterstützung durch das Land. Umweltminister Axel Vogel plant zwar gerade ein Niedrigwasserkonzept für Brandenburg, da sehe ich aber noch keine konkrete Hilfe für die Schwarze Elster. Deswegen entwickeln wir da auch eigene Konzepte.

Beliebtes Ausflugsziel: der Spreewald in der Lausitz

Welche Perspektive sehen Sie für die nächsten 30 Jahre? Loge: Ich gehe fest davon aus, dass der neue Flughafen BER am 31. Oktober eröffnet und dann wird sich die Wirtschaft ganz schnell auf einen zweiten Speckgürtel um Berlin konzentrieren. Das wird die Gegend um Bestensee, Mittenwalde und Halbe sein. Ich habe aber auch schon die ersten Ansiedlungsinteressen im Lübbener Raum erlebt. Vor wenigen Wochen waren hier kleinere Startups und Forschungsinstitute vorstellig. Das wäre dann sozusagen der dritte Berliner Speckgürtel. Und dann kommt noch die Umstrukturierung in der Lausitz. Das wird gigantisch und es wird sich auf die gesamte Förderregion auswirken, von Eichwalde am Südöstlichen Berliner Stadtrand bis nach Lückendorf im äußersten Südosten Sachsens. Heinrich-Jaschinski: Wir sind in Brandenburg insgesamt ein großer Impulsgeber innerhalb Europas. Dass Menschen innerhalb so kurzer Zeit so viele Veränderungen bewerkstelligt haben, ist weltweit einmalig. Wir müssen das Erreichte erhalten und weiter ausbauen. Wichtige Themen in einer alternden Gesellschaft werden Pflege und Rente sein. Da müssen wir als Verwaltung unterstützen. Mit einem Stipendienprogramm konnten wir immerhin schon 30 junge Ärzte nach Elbe-Elster holen. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit den Landräten Stephan Loge und Christian Heinrich-Jaschinski führte Oliver Soos, Inforadio.

Sendung: Inforadio, 06.10.2020, 06:25 Uhr