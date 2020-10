Dregger will Kohlstraße und AfD sieht sich in der Heldenrolle

CDU-Fraktionschef Burkard Dregger sprach sich dabei dafür aus, in Berlin eine Straße oder einen Platz nach Helmut Kohl, dem Kanzler der Einheit, zu benennen. Dregger erinnerte an die zahlreichen Maueropfer und das Gefühl von Freiheit und Glückseligkeit vor 30 Jahren. SPD-Fraktionschef Raed Saleh sprach von den "Mut-Bürgern in der DDR", die mutig die Einheit herbeigeführt hätten. Heute müsse man eine neue gemeinsame Einheitsgeschichte von Ostdeutschen, Westdeutschen und Migranten schreiben.

So feiert Deutschland in Potsdam 30 Jahre Einheit

Für die AfD reklamierte Fraktionschef Georg Pazderski, dass seine Partei als einzige in der Tradition der Helden von 1989 stehe. Der FDP-Abgeordnete Stefan Förster kritisierte den Westdeutschen und Ex-Bundeswehr-Offizier Pazderski dafür und betonte die Rolle der Bürgerrechtler in der DDR, in der Zeit der Wende und den Jahren danach.



Linken-Fraktionschef Carsten Schatz ging in seinem Beitrag auf Umbrüche der Wendezeit ein und forderte Ungleichbehandlungen von Rentner in Ost und West zu beenden.