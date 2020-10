In dem Revisionsprozess reduzierten die Neuruppiner Richter die Summe: Weiß und sein Komplize müssen nun insgesamt 1000 Euro zahlen. Es sei in der Verhandlung darum gegangen, wie viel Geld die Angeklagten tatsächlich aus der Straftat erlangt haben, nicht um die ersparte Steuer, sagte eine Gerichtssprecherin. Der BGH habe seine Rechtsprechung diesbezüglich geändert. Das habe das Gericht bei seiner Entscheidung berücksichtigt.



Da Weiß und sein Komplize die Zigaretten nicht mehr verkaufen konnten, sei nur eine Vergütung in Höhe von 1.000 Euro an die beiden - gezahlt von ihren Hintermännern - übrig geblieben. Diese müssten sie jetzt zurückzahlen. Gegen das Urteil ist Revision zugelassen, Weiß' Verteidiger kündigte aber bereits an, nicht gegen das Urteil vorzugehen. Die Staatsanwaltschaft hatte sich nach Gerichtsangaben zunächst noch nicht dazu geäußert.



Weiß war 2017 als Nachfolger von dem in den Bundestag gewechselten Alexander Gauland in den Landtag eingezogen. Bei der Wahl am 1. September 2019 trat er nicht wieder an.