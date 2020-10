Bild: dpa/Soeren Stache/Monika Skolimowska

Neue Fraktionsspitze für Brandenburger AfD - Eine Wahl zwischen Extremen

26.10.20 | 16:59 Uhr

Nach dem Rauswurf von Andreas Kalbitz und seinem Rückzug als Fraktionschef wählt die Brandenburger AfD eine neue Fraktionsspitze. Doch auch seine möglichen Nachfolger gehören zu den Rechtsaußen der Partei. Hanno Christ analysiert, wer zur Wahl steht.



Wenn Star-Pianist Igor Levit am Dienstagvormittag auf dem Alten Markt vor dem Landtag in die Tasten seines Flügels haut, dann tut er dies nicht, weil er Passanten unterhalten möchte. Der Musiker protestiert mit anderen Künstlern gegen die AfD im Parlament. Die 23 Abgeordneten der Fraktion entscheiden am Dienstag ab 10 Uhr über ihre neue Fraktionsspitze.



Levit, aber auch andere Musiker wie der Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel und der Künstler Rainer Opolka, wollen unter dem Motto "Flügel statt Flügel" dagegen protestieren, dass die AfD-Fraktion einen rechtsextremen Chef gegen, wie sie sagen, einen anderen Rechtsextremen austauschen wird. Gleich zwei Bewerber und eine Bewerberin haben eine Kandidatur angekündigt.

Kalbitz droht eine Zukunft als politische Randfigur

Unter den 23 AfD-Abgeordneten der größten Oppositionsfraktion im Haus ist auch der aus der Partei ausgeschlossene Andreas Kalbitz. Trotz seines Rauswurfes ermöglichte ihm die Fraktion die Mitgliedschaft in ihren Reihen. Selbst wählen lassen könnte er sich erneut, das aber ist ein eher unwahrscheinliches Szenario. Für Kalbitz – bislang auffälligster Mann der ersten Reihe – eine ungewohnte Erfahrung. Ihm droht eine Zukunft als politische Randfigur. Derzeit streitet er vor Gericht um seine Rückkehr in die AfD, mit einer Entscheidung ist so schnell nicht zu rechnen. Von der Wahl des Fraktionsvorsitzes wird seine politische Zukunft abhängen - und der Einfluss des rechtsextremen Flügels in Brandenburg.

Christoph Berndt – rechtsextremer Corona-Verharmloser

Sollte der Golßener Christoph Berndt das Rennen machen, wäre es die für Kalbitz wohl schlechteste Option. Er gilt als sein ärgster parteiinterner Konkurrent. Schon bei der Kür des Spitzenkandidaten zur Landtagswahl Anfang 2019 bekam Berndt nur knapp weniger Stimmen als Kalbitz und deutlich weniger Nein-Stimmen - da war er noch kein Jahr in der AfD. Berndt hatte sich seit 2015 mit der Gründung des fremdenfeindlichen Vereins "Zukunft Heimat" einen Namen gemacht. Der 1956 in Bernau geborene Berndt, gelernter Zahnmediziner, gilt als einer der eloquentesten Redner der Partei, der aber weitaus weniger bundespolitisch vernetzt sein dürfte als Kalbitz.



Berndt und seinen Verein "Zukunft Heimat" stuft der Verfassungsschutz mittlerweile als erwiesen rechtsextremistisch ein - was Berndts Chancen auf eine Wahl schmälern könnte. Mit ihm an der Spitze wäre eine intensivere Betrachtung durch den Verfassungsschutz wahrscheinlich. "Zukunft Heimat" richtet regelmäßig Kundgebungen in Cottbus gegen die Asylpolitik der Bundesregierung aus. In Reden wurde wiederholt gegen Andersgläubige und Ausländer gehetzt. Ein Verbot des Vereins wird mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Berndt selbst sieht sich nicht als Rechtsextremist, was ihn nicht davon abhält, die Asylpolitik der Bundesregierung mit der Nazi-Diktatur zu vergleichen. Der Verfassungsschutz sieht Kontakte Berndts ins neonazistische Milieu als erwiesen an. Zuletzt trat er auch als Redner bei Pegida in Dresden auf, um dort zum Widerstand gegen die Corona-Politik der Regierung aufzurufen. Im Landtag ist Berndt Initiator und Mitglied des Corona-Untersuchungsausschusses, der etwaige Fehler der Landesregierung bei der Bekämpfung der Pandemie aufarbeiten soll. Bislang konnte Berndt im Parlament allerdings kaum Akzente setzen. Als Kandidat für den Vorsitz des Kulturausschusses fiel er mehrfach durch.



Dennis Hohloch – ein Kalbitz-Zögling will mehr

Neben Berndt hat auch der 31-jährige Potsdamer Dennis Hohloch seine Kandidatur angekündigt. Einst galt er als enger Vertrauter von Andreas Kalbitz. Kalbitz gehörte zu den wenigen Partei-Funktionären auf Hohlochs Hochzeit. Dieses gute Verhältnis könnte sich mit der sogenannten Milz-Riss-Affäre eingetrübt haben, die Verletzung Hohlochs durch einen - wie er es nennt - "freundschaftlichen" Begrüßungsschlag durch Andreas Kalbitz. Hohloch musste daraufhin mit Organschäden lange im Krankenhaus behandelt werden. Der Schlag bedeutete das K.O. für Kalbitz als Fraktionsvorsitzender. Pikant: Schon vor diesem Zwischenfall hatte Hohloch Interesse am Chefsessel der Fraktion signalisiert und deutlich gemacht, dass er sich von Kalbitz emanzipiert. Dabei hatte der Geschichtslehrer seinen Einzug in den Landtag auch der Förderung durch den ehemaligen Landeschef zu verdanken.



Hohloch gehört zu den jüngsten Mitgliedern der Fraktion, ist dort bereits parlamentarischer Geschäftsführer. Nach seiner SPD-Mitgliedschaft trat er vor sechs Jahren in die AfD ein und wurde kurz darauf Landesvorsitzender der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. Vor seinem Einzug in den Landtag war er Mitglied der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung.



Auf einem Treffen mit AfD-Funktionären in Schwerin Mitte Oktober unter anderem mit Björn Höcke verglich er den Verfassungsschutz mit der Stasi. Der Verfassungsschutz werde politisch instrumentalisiert, um die AfD zu bekämpfen. Wie auch Berndt gilt Hohloch als rhetorisch versiert und versuchte im Landtag vor allem mit bildungspolitischen Themen auf sich aufmerksam zu machen. Seine Wahl wäre eine Distanzierung von der Person Kalbitz, weniger von dessen Inhalten.

Birgit Bessin - letzte Hoffnung für Kalbitz?

Die späte und überraschende Ankündigung ihrer Kandidatur dürfte ein Zeichen dafür sein, dass Andreas Kalbitz um sein Aus fürchtet. Die 42-jährige Birgit Bessin gehört zum Urgestein der Brandenburger AfD-Fraktion und sitzt seit 2014 als parlamentarische Geschäftsführerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Landtag. An der Seite von Alexander Gauland gehörte die geborene Wormserin zu den ersten Pegida-Unterstützerinnen aus der Brandenburger Fraktion und zählt zum engen Kreis der Kalbitz-Unterstützer. Als familienpolitische Sprecherin blieb sie stets blass, gilt aber als umtriebige Organisatorin in Fraktion und Partei. Im Landesverband ist sie gut vernetzt, dennoch gelten ihre Chancen auf eine Wahl als gering. Ihre Kandidatur dürfte daher ein Versuch sein, die Wahl von Christoph Berndt zu verhindern und Andreas Kalbitz Einfluss in der Fraktion zu sichern – auch für den eher unwahrscheinlichen Fall seiner Rückkehr in die Partei.

Kurswechsel der AfD nicht zu erwarten

Der Ausgang der Wahl am Dienstag ist völlig offen, und auch, ob sich alle dieser Kandidaten in der Fraktionssitzung tatsächlich aufstellen lassen und wieviele Abgeordnete tatsächlich erscheinen werden. Schon jetzt ist klar: Die AfD wählt zwischen Extremen und unterschiedlichen Führungsstilen. Ein Kurswechsel oder eine Mäßigung ist nicht zu erwarten. Genauso wenig wie eine schnelle Einigung innerhalb der Fraktion. Denn dafür waren die Auseinandersetzungen rund um Andreas Kalbitz in den vergangenen Monaten zu heftig.