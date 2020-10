Frederike Lau Ahrensfelde Freitag, 23.10.2020 | 20:45 Uhr

Nochmal hier, weil der erste nicht durch die Moderation ging:

Hallo, wir haben vor einigen Jahren den Festsaal angemietet. Nie wieder. Der Kontakt lief nur in gebrochenem unhöflichen Deutsch (englisch leider nicht besser), die offiziellen Schreiben strotzten nur so vor Rechtschreibfehlern. Rechnungen nur nach Nachfrage, lieber per Handschlag und in bar wurde uns gesagt.

Es war mir im Nachhinein so peinlich, diese Halle ausgewählt zu haben.

Der Saal an sich war ok, recht abgewohnt und in die Jahre gekommen. Aber dafür billig. Nur nebenan fand eine Jugendweihe oder sowas statt. Viele junge laute Leute und viele betrunkene, mit denen wir uns die Waschräume teilen mussten. Nach 3h wollte niemand mehr von uns aufs Klo. Es war einfach nur noch dreckig und unsere Mädels wurden ständig belästigt.

Einen Nachlass für die Unannehmlichkeiten gab es nicht.

Das dort der Brandschutz nicht eingehalten wurde, wundert mich nicht.

Warum hat die AFD keine eigenen Immobilien? Sind die so arm? Oder deren vielen Wähler, können die nicht zusammenlegen und für eine eigene Immobilie spenden? Dann müssen sie sich auch nicht mehr bei Russen einmieten.