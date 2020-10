Die Berliner AfD muss ihren für den kommenden Sonntag geplanten Parteitag erneut verschieben: Ein Festsaal in Kaulsdorf, in dem die Veranstaltung geplant war, hat nach rbb-Informationen keine Brandschutzabnahme bekommen.

Es ist bereits das vierte Mal, dass der Landesparteitag verschoben werden muss. Die AfD will ihn nun am 7./8. November nachholen.

Die Berliner AfD hat ihren Parteitag erneut absagen müssen. Das bestätigte ein Sprecher am Donnerstag dem rbb. Grund ist die fehlende Brandschutzabnahme des Festsaales in Kaulsdorf, wo die Veranstaltung stattfinden sollte.

Der Landesverband hatte seinen geplanten Parteitag bereits mehrere Male verschieben müssen, weil er keine geeigneten Räume fand. In einem Fall hatte ein Vermieter einen bereits abgeschlossenen Vertrag gekündigt und mitgeteilt, er und ein Mitarbeiter seien wegen der geplanten AfD-Veranstaltung bedroht worden.

In der Nacht zum Dienstag hatte es außerdem einen Anschlag auf ein Hotel in Berlin-Lichtenberg gegeben. Der Betreiber des Hotels hatte der AfD den Festsaal in Kaulsdorf vermietet. Dort hatte es bereits am 13. Oktober Randale gegeben, nachdem bis zu 15 maskierte Personen in die Räumlichkeiten eingedrungen waren und dort Möbel umwarfen und Konfetti verstreuten.