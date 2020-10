Bild: rbb/Sebastian Schiller

Partei wirbt in Cottbus um die "Querdenker" - Das Bemühen der AfD um einen neuen Glücksfall

31.10.20 | 13:56 Uhr

Vor dem Teil-Lockdown wittert die AfD ihre Chance. Sie will politisch endlich von der Corona-Krise profitieren. Alexander Gauland umwirbt dabei zusammen mit Hans-Christoph Berndt und Björn Höcke die "Querdenker". Von Cottbus aus bemüht die AfD dabei ein Erfolgsmuster. Von Olaf Sundermeyer



Immer wenn es wirklich darauf ankommt für die AfD, treten Alexander Gauland und Björn Höcke als Redner in Cottbus auf. So war es etwa auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, als die Partei personell zerstritten war und in einem Umfragetief steckte. Und so macht sie es nun wieder: Denn bislang konnte die AfD von der Corona-Krise politisch nicht profitieren und präsentierte sich zuletzt tief zerstritten.



Geht es nach den Parteistrategen, soll sich das angesichts der drohenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit Blick auf das wichtige Wahljahr 2021 ändern. Mit dem durch Bund und Länder beschlossenen Teil-Lockdown soll es nun losgehen: Die im November geltenden, weitreichenden Kontaktbeschränkungen sollen für die AfD das Momentum sein. Darüber will die Partei im Schulterschluss mit einer wachsenden Bürgerbewegung die Regierung ins Wanken bringen. Das jedenfalls ist ihr Vorhaben.

Der Mann von der Straße mit einer klaren Botschaft

Für dieses Vorhaben hat die AfD ein Argumentationspaket geschnürt, das Oppositionsführer Alexander Gauland bereits nach der Regierungserklärung von Angela Merkel zur Corona-Krise im Bundestag ausgepackt hatte, und dessen Inhalt er am Freitagabend auf der Bühne vor der Stadthalle Cottbus erneut präsentiert. Eingeladen zu der Veranstaltung hatte Hans-Christoph Berndt, Chef des rechtsextremen Vereins "Zukunft Heimat" und frisch gewählter Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag. "Ein Mann der Straße", wie er sich selber nennt. Nach dem Parteiausschluss von seinem Vorgänger Andreas Kalbitz will Berndt die AfD zumindest in Brandenburg wieder einen. So kam an diesem Abend im Regen von Cottbus wieder beides zusammen: der erhoffte "Glücksfall" durch die verschärfte Corona-Krise und der verkündete Zusammenhalt einer Partei in der Zerreißprobe zwischen konservativer Reformpartei und radikaler Bewegungspartei, für die Berndt steht. Berndt selbst moderiert von der Bühne, Kalbitz steht schweigend neben der Bühne im Regen und demonstriert seine Zugehörigkeit, und Gauland und Höcke halten Reden: "Die Kanzlerin hat eine Art Kriegskabinett gegründet", sagt Alexander Gauland. "Ich habe das im Bundestag eine 'Corona-Diktatur' genannt; und nichts anderes ist das", ruft er den jubelnden Zuhörern zu. Es sind einige Hundert. Viele von ihnen kennen die Behauptung der "Corona-Diktatur" schon seit den ersten Anti-Corona-Demonstrationen vor der Berliner Volksbühne und vom Protest der "Querdenker" im Tiergarten. "Corona-Diktatur" und "Corona-Regime" sind Wortschöpfungen des sogenannten "Demokratischen Widerstands" um den Berliner Aktivisten Anselm Lenz.

Einige hundert Menschen sind zur Demonstration von AfD und Zukunft Heimat nach Cottbus gekommen.

Mit einer klaren Staterie werden alle auf Linie gebracht

Mit seiner Protestzeitung unter dem Titel "Demokratischer Widerstand" versorgt Lenz seit Monaten die Szene der Corona-Leugner, deren Sympathisanten die Forderung der Verfassunggebenden Versammlung zur Überwindung der herrschenden parlamentarischen Demokratie von den Anti-Corona-Demonstrationen in ihre Lebenswelten tragen: Hinein in Arztpraxen, Yoga-Studios, Lehrerzimmer, Betriebskantinen, Chatgruppen, bis in den Deutschen Bundestag, wo Oppositionsführer Alexander Gauland sie nun auch aufgegriffen hat.



Und mit Gauland ist auch sein rechtsextremer Parteifreund und AfD-Landesvorsitzender Björn Höcke auf diesen Argumentationszug aufgesprungen: Auf der Cottbuser Bühne umwirbt Höcke die Corona-Leugner der "Querdenker" dann auch sehr direkt. Er lobt sie und spricht sie an: Es gehe nicht darum, ob jemand sagt, ob er rechts ist, es gehe um die Freiheit, sagt er. Und Höcke proklamiert seine eigene Partei sogleich zur "Freiheitspartei". Es ist die Strategie des "kleinsten gemeinsamen Nenners", wie "Querdenker"-Chef Michale Ballweg sie nennt: Alle mitnehmen, es gibt kein rechts und kein links, niemand soll ausgegrenzt werden, um am Ende das gemeinsame Ziel zu erreichen: Die Rücknahme sämtlicher Beschränkungen in der Pandemie, den Sturz der Regierung, die Überwindung der herrschenden Verhältnisse mit Hilfe der Verfassunggebenden Versammlung.

Zwei wesentliche Protagonisten werden von Höcke umworben

Björn Höcke vereinnahmt in seiner Rede zwei wesentliche kulturelle Protagonisten der Corona-Leugner: den ehemaligen Radiomoderator Ken Jebsen und den Popsänger Xavier Naidoo. Jebsen ist dabei wichtig als einflussreicher Medienmacher für die alternative Gegenöffentlichkeit. Höcke sieht Jebsen im "verengten Meinungskorridor" als Opfer eines "Totalfaschismus", weil diesem sein YouTube-Kanal mit hoher Reichweite gesperrt wurde. Mit dem den anderen, mit Naidoo, sieht Höcke sich unterwegs auf demselben Weg, gemeinsam mit seiner Partei im Schulterschluss mit den Bürgerbewegungen aus "Zukunft Heimat", Pegida, und eben den "Querdenkern". "Dieser Weg wird kein leichter sein", zitiert Höcke den Verschwörungssänger aus Mannheim und sinniert das große Bündnis, auf das viele seiner Anhänger nun hoffen.

Höcke als Redner in Cottbus

Und dann ist da noch die Publizistik des Nachwuchses

Zu diesen von Höcke umworbenen Protagonisten gehört auch Marvin Neumann aus dem Landesvorstand der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" in Brandenburg, der als jugendlicher Publizist der rechten Gegenöffentlichkeit unterwegs ist. "Es gibt keine greifbaren patriotischen Bürgerbewegungen mit Momentum derzeit. Das wird sich aber spätestens mit den wirtschaftlichen Konsequenten der Lockdownpolitik und weiterer sozialer Spannungen ändern", kommentierte dieser den Weg der AfD nach der Wahl von Christoph Berndt in der vergangenen Woche.

Politiker werden zu Feinden erklärt, die man an den Pranger stellt

Auch deshalb haben sich die Aktivisten von Berndts Verein "Zukunft Heimat" unter dem Tarnlabel "Cottbuser für Bürgerrechte" von Anfang an unter die "Querdenker" gemischt. Sie wollen das Momentum betreiben, einen neuen Glücksfall herbeiführen. Sie sind es, die auf den großen Anti-Corona-Demonstrationen gemeinsam mit einigen AfD-Funktionären und neurechten Aktivisten die bildstarke Schuld-Kampagne über mitgebrachte Demo-Schilder inszenieren. Ihre Plakate zeigen Fotomontagen von Politikern wie Angela Merkel, Karl Lauterbach und Jens Spahn, von Wissenschaftlern wie Christian Drosten und Lothar Heinz Wieler oder von Journalisten wie Dunja Hayali und Georg Restle - sie alle in Häftlingskleidung, die an Konzentrationslager erinnern. Mit diesen Bildern und diesen Gleichnissen werden Menschen für ein Millionenpublikum vor allem über Fernsehbilder als Verbrecher stilisiert, sie werden zu Volksfeinden erklärt und im Nachgang zum Ziel von Hass und potenzieller Gewalt. Genau das ist auch das klare Konzept von "Zukunft Heimat" und Pegida. Bereits während der Flüchtlingskrise waren mehrere Politiker so an den Pranger gestellt und zu Volksfeinden erklärt worden. Und dies ist Teil der AfD-Strategie im Bemühen um einen neuen "Glücksfall“, für den es Sündenböcke braucht.

Sendung: Radioeins 31. 10. 2020, 7.20 Uhr